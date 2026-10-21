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88,62% - là tỷ lệ người dân thành phố Quảng Ninh sử dụng nước sạch hiện nay

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từ khóa:

#nước sạch #chất lượng sống #hạ tầng đô thị #thành phố Quảng Ninh

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