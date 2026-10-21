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Xã hội
88,62% - là tỷ lệ người dân thành phố Quảng Ninh sử dụng nước sạch hiện nay
21/10/2026 09:09
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#nước sạch
#chất lượng sống
#hạ tầng đô thị
#thành phố Quảng Ninh
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