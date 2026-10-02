Hải Sơn: Để nhiều người dân được dùng nước sạch

Là xã miền núi, biên giới của thành phố Quảng Ninh, những năm qua, công tác chăm lo đời sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho nhân dân luôn được các cấp chính quyền xã Hải Sơn chú trọng. Trong đó, việc đưa nước sạch đáp ứng quy chuẩn về từng hộ gia đình được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tháng 10/2024, xã Hải Sơn tiếp nhận và đưa vào vận hành 4 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Các hệ thống này được phân bố tại khu dân cư xóm Đồi Tây (thôn Pò Hèn), xóm 26 hộ (thôn Thán Phún), khu dân cư Pẹc Nả và khu dân cư Thán Phún. Công trình được đầu tư bài bản với hệ thống giếng khoan sâu, cụm lọc tự động 4 cấp hiện đại, bể chứa và đường ống dẫn đấu nối đến từng hộ gia đình. Chất lượng nước sau xử lý kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế.

Lắp đặt mới đường ống, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại khu vực Phình Hồ.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, 4 hệ thống cấp nước tập trung nêu trên mới chỉ phục vụ được 222 hộ dân trong tổng số 766 hộ toàn xã (đạt khoảng 29%). Toàn xã vẫn còn 544 hộ dân phải tự khai thác nguồn nước sinh hoạt từ khe núi, nước suối tự chảy hoặc giếng khoan. Do đặc thù địa hình địa phương đồi núi phức tạp, địa bàn rộng, các cụm dân cư phân bố thưa thớt dọc theo đường biên giới nên mạng lưới đường ống cũ chưa thể vươn tới tất cả các khu vực. Vào mùa khô hạn, một số khe suối bị kiệt nước, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày của bà con.

Trước thực trạng đó, với quyết tâm không để người dân vùng biên bị thiếu nước sạch sinh hoạt, UBND xã Hải Sơn đã chủ động kiểm tra, đánh giá toàn diện hạ tầng và lập các phương án đầu tư, nâng cấp trình các cấp thẩm quyền. Hiện nay, xã đang phối hợp triển khai đồng loạt 3 dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới công trình cấp nước tập trung trên địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư lên tới 20,68 tỷ đồng.

Đó là dự án nâng cấp, đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt liên thôn Pò Hèn, Lục Chắn, Thán Phún Xã có tổng mức đầu tư 8,51 tỷ đồng; tập trung cải tạo, thay thế và lắp đặt mới hàng ngàn mét đường ống phân phối, đường ống dịch vụ bằng nhựa HDPE chất lượng cao có độ bền lớn. Cùng với đó, công trình được trang bị bổ sung hệ thống máy bơm tăng áp, cụm khử trùng bằng tia UV hiện đại, nâng cấp vật liệu lọc và lắp đặt thêm khoảng 120 cụm đồng hồ đo nước cho các hộ dân.

Đối với các khu vực chưa có hệ thống cấp nước tập trung, xã đang triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thôn Lục Phủ và Phình Hồ với tổng mức đầu tư 9,94 tỷ đồng. Dự án này đầu tư xây mới hoàn toàn trạm cấp nước công suất 100m³/ngày đêm, bao gồm hệ thống giếng khoan, cụm xử lý lọc, nhà trạm, đường điện, bể chứa cùng hơn 8km đường ống phân phối và 150 cụm đồng hồ gia đình. Đồng thời, dự án cũng mở rộng tuyến ống dẫn và trạm bơm tăng áp từ hệ thống khu vực Pẹc Nả sang kéo nước sạch về phục vụ nhân dân khu vực Phình Hồ.

Bể chứa nước tập trung khu vực Pẹc Nả xây dựng từ tháng 10/2024 sẽ được lắp đặt máy bơm tăng áp và đường ống cấp nước HDPE D63 với chiều dài khoảng 2.920m để cung cấp nước sạch cho nhân dân.

Ông Hoàng Anh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, cho biết: "Đến nay, cả 3 dự án cấp nước sạch trên địa bàn xã đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, khối lượng công việc ước đạt khoảng 90%. Theo kế hoạch, toàn bộ các dự án sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 10/2026. Khi các công trình đi vào hoạt động, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã Hải Sơn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung sẽ nâng lên đạt trên 85%. Đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền các cấp nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng sống cho bà con nhân dân, góp phần để xã hoàn thiện bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”.

Việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng cấp nước sạch không chỉ đảm bảo sức khỏe, nâng cao đời sống cho người dân xã Hải Sơn, mà còn giúp địa phương đáp ứng tiêu chí hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.