Sớm nâng cấp công trình cấp nước tập trung và bàn giao cho đơn vị chuyên ngành quản lý

Cử tri các phường/xã: Hiệp Hòa, Đông Triều, Hoàng Quế kiến nghị: Công trình cấp nước tập trung trên địa bàn Đông Triều được Chương trình Pfor đầu tư tại các xã, phường Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Yên Đức, Hoàng Quế, Thủy An, Bình Dương, Nguyễn Huệ và đưa vào sử dụng từ năm 2017, do Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. Hiện hệ thống đường ống xuống cấp, áp lực và lượng nước không bảo đảm, nguồn nước thường xuyên bị nhiễm mặn vào mùa khô. Đề nghị thành phố: Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và có giải pháp giảm thiểu nhiễm mặn; có giải pháp bàn giao tài sản các công trình cấp nước tập trung về Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh để nâng cao chất lượng và mở rộng mạng lưới phục vụ.

Về vấn đề cử tri kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Thực hiện Văn bản số 7297/VP.UBND-TC ngày 06/8/2026 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc tiến độ, kết quả triển khai Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh, theo đó đã giao “Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh chịu trách nhiệm phối hợp thống nhất phương án tiếp nhận nguyên trạng các công trình cấp nước tập trung và người lao động thực hiện nhiệm vụ vận hành công trình cấp nước tại các địa phương; thực hiện rà soát, đánh giá tài sản tiếp nhận, lập phương án sửa chữa, nâng cấp, đại tu các hạng mục thuộc các công trình cấp nước, hoàn thành phê duyệt phương án mở rộng mạng lưới cấp”. Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã làm việc, tiếp nhận tạm thời và trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước tập trung tại các phường Đông Triều, Hoàng Quế, Hiệp Hòa (có Biên bản bàn giao) từ ngày 15/8/2026.

Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 08/8/2026 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc thành lập Tổ giám sát bàn giao, tiếp nhận các công trình cấp nước tập trung từ Ủy ban nhân dân các địa phương sang Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (gọi tắt là Tổ giám sát), theo đó giao lãnh đạo Sở Tài chính làm Tổ trưởng, lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu có công trình cấp nước thực hiện bàn giao; lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh làm thành viên.

Thực hiện Văn bản số 7875/VP.UBND-TC ngày 22/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc bàn giao, tiếp nhận tạm thời các công trình nước sạch tập trung nông thôn để vận hành trong thời gian hoàn thiện thủ tục bàn giao chính thức, Tổ Giám sát đã làm việc trực tiếp với UBND các địa phương theo Kế hoạch số 9584/KH-TGS ngày 27/8/2026, giám sát việc đánh giá, xác định cụ thể: (1) Các tài sản thuộc công trình cấp nước tập trung làm cơ sở để UBND địa phương lập hồ sơ đề xuất thanh lý tài sản; (2) Giá trị còn lại của tài sản công trình cấp nước tập trung trước khi bàn giao từ UBND địa phương sang Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh theo chỉ đạo của UBND tỉnh (sáng ngày 3/9/2026 làm việc với phường Đông Triều, Hoàng Quế; chiều ngày 3/9/2026 làm việc với phường Hiệp Hòa), theo đó đã thống nhất đề nghị gửi Tờ trình và hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 7/9/2026. Đến ngày 10/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa nhận được hồ sơ của UBND các địa phương.

Ngày 11/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản số 12322/SNN&MT-KHTC để đôn đốc các địa phương Hiệp Hòa, Hoàng Quế, Đông Triều Hải Ninh, Cái Chiên hoàn thiện hồ sơ thanh lý, thu hồi tài sản công trình cấp nước tập trung gửi về Sở trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trên cơ sở Tờ trình của UBND các địa phương Cái Chiên, Hải Ninh, Hiệp Hòa, Hoàng Quế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, thẩm định tham mưu báo cáo UBND thành phố để xem xét, quyết định xử lý tài sản tại các Tờ trình số: 749/TTr-SNN&MT ngày 23/9/2026 (Cái Chiên); 750/TTr-SNN&MT ngày 23/9/2026 (Hải Ninh); 751/TTr-SNN&MT ngày 24/9/2026 (Hiệp Hòa); 748/TTr-SNN&MT ngày 23/9/2026 (Hoàng Quế). Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các Quyết định về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch các địa phương: số 3551/QĐ-UBND ngày 7/10/2026 (Hoàng Quế); số 3545/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 (Hải Ninh); số 3552/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 (Hiệp Hòa); số 3546/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 (Cái Chiên).

Đối với phường Đông Triều: ngày 30/9/2026, UBND phường Đông Triều có Văn bản số 3198/UBND-TTCUDV về việc phối hợp cung cấp tài liệu thuộc dự án Cấp nước tập trung tại xã Nguyễn Huệ - Bình Dương; ngày 2/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 13442/SNN&MT-KHTC về việc phối hợp cung cấp hồ sơ công trình cấp nước tập trung tại phường Đông Triều. Ngày 13/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục có Văn bản số 13914/SNN&MT-KHTC gửi UBND phường Đông Triều đề nghị rà soát hoàn thiện hồ sơ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tập trung của phường Đông Triều. Tuy nhiên, đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa nhận được Tờ trình và hồ sơ đề nghị của UBND phường Đông Triều; Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc địa phương gửi hồ sơ để tổng hợp, rà soát để báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo đảm theo quy định và yêu cầu.