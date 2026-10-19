Mở rộng mạng lưới, nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn

Tại nhiều địa bàn nông thôn, miền núi, hạ tầng cấp nước còn thiếu đồng bộ, một số công trình xuống cấp khiến việc cung cấp nước sạch ổn định cho người dân gặp khó khăn. Trước thực trạng đó, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đang tập trung tiếp nhận, cải tạo các công trình cấp nước nông thôn, đồng thời mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu quả vận hành, từng bước bảo đảm nguồn nước sạch ổn định cho người dân.

Công nhân Xí nghiệp nước Quảng Yên kiểm tra, cải tạo các tuyến ống rò rỉ thuộc công trình cấp nước sạch nông thôn.

Tại khu phố Núi Na, phường Hiệp Hòa, trạm cấp nước sạch được đầu tư từ năm 2010, đến nay nhiều hạng mục, đường ống, máy móc, thiết bị đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Sau khi tiếp nhận quản lý, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đã rà soát, cải tạo hệ thống, từng bước kết nối với mạng lưới cấp nước tập trung, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Công Luận, Bí thư Chi bộ khu phố Núi Na, cho biết: Trước đây, người dân sử dụng nước từ công trình cấp nước nông thôn, nguồn nước thiếu ổn định, có thời điểm chưa bảo đảm vệ sinh. Ở những vị trí xa, nước chảy yếu, lúc có lúc không, thậm chí mất nước cả ngày, người dân phải bơm vào bể để dự trữ. Từ khi Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh tiếp nhận quản lý, chất lượng và độ ổn định của nguồn nước được cải thiện.

Từ tháng 9/2026, Xí nghiệp Nước Quảng Yên triển khai cải tạo các tuyến ống HDPE D225, D160 với tổng chiều dài hơn 210m, đấu nối trực tiếp với mạng lưới cấp nước do đơn vị quản lý. Đồng thời rà soát, xử lý các điểm rò rỉ, thay thế đồng hồ hỏng, kiểm tra, bảo dưỡng các hạng mục để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định. Hai công trình cấp nước nông thôn tại phường Hiệp Hòa được tiếp nhận, phục vụ gần 5.000 khách hàng, tạo điều kiện quản lý, vận hành đồng bộ hơn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy tu, bảo dưỡng mạng lưới, chú trọng bảo đảm cấp nước tại các khu vực cao, xa, phấn đấu nâng tỷ lệ hộ khách hàng được sử dụng nước sạch lên trên 95% vào cuối năm 2026.

Xí nghiệp nước Đông Triều thi công lắp đặt, đấu nối nước sạch cho người dân xã Bình Khê.

Tương tự, tại khu Trại Mới, phường Bình Khê, trước khi hệ thống cấp nước được đầu tư, mở rộng, nhiều hộ dân phụ thuộc vào nước giếng khoan. Vào mùa mưa, chất lượng nước không bảo đảm; mùa khô, tình trạng thiếu nước càng nghiêm trọng. Ông Trần Văn Quân, người dân khu Trại Mới, cho biết: Gia đình tôi đã sinh sống tại đây hàng chục năm và thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước kéo dài. Nguồn nước giếng khoan nhiều khi có mùi, đóng cặn vôi. Vì vậy, khi hệ thống cấp nước được mở rộng đến khu vực, người dân rất phấn khởi, giảm nỗi lo về nguồn nước sinh hoạt hằng ngày.

Thực tế tại các phường Hiệp Hòa, Bình Khê cho thấy, mở rộng mạng lưới và cải tạo công trình cấp nước đang từng bước khắc phục những bất cập trong đời sống dân sinh, nhất là tại các địa bàn nông thôn còn khó khăn.

Xí nghiệp nước Đông Triều hướng dẫn người dân sử dụng nước sau khi đấu nối, lắp đặt hệ thống nước sạch.

Theo Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch toàn thành phố đạt 88,62%; trong đó, khu vực đô thị đạt 95,58%, khu vực nông thôn đạt 64,26%. Chênh lệch hơn 31 điểm phần trăm cho thấy khả năng tiếp cận nước sạch giữa hai khu vực còn khoảng cách lớn, đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng mạng lưới và nâng cao hiệu quả vận hành tại khu vực nông thôn.

Để cải thiện tình hình, Công ty đang triển khai 57 công trình mở rộng mạng lưới, với tổng mức đầu tư trên 62,3 tỷ đồng, dự kiến lắp đặt khoảng 237km đường ống. Đến nay, gần 100km đường ống đã được lắp đặt, dự kiến phát triển gần 8.000 khách hàng mới. Cùng với đầu tư hạ tầng, Công ty tập trung rà soát, nâng cấp các tuyến ống và thiết bị, cải thiện công nghệ xử lý, tăng cường kiểm soát chất lượng nước, hướng tới cấp nước an toàn, liên tục.

Đối với 15 công trình cấp nước nông thôn vừa tiếp nhận, Công ty tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng để xây dựng phương án quản lý, vận hành phù hợp. Do được đầu tư qua nhiều thời kỳ, một số công trình đã xuống cấp, tỷ lệ thất thoát nước cao; trong khi địa bàn phục vụ rộng, số lượng khách hàng ít, khiến hiệu quả khai thác còn hạn chế. Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Công ty sẽ từng bước khắc phục các bất cập, kết nối những khu vực đủ điều kiện với mạng lưới cấp nước tập trung, tăng khả năng điều tiết nguồn và hỗ trợ cấp nước khi xảy ra sự cố cục bộ. Đồng thời, đơn vị đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước đạt yêu cầu và ổn định hơn.

Ông Trần Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, cho biết: Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể trong đợt thi đua 90 ngày đêm, giao chỉ tiêu hằng ngày, hằng tuần đối với việc đầu tư tuyến ống, đấu nối và phát triển khách hàng. Công ty quyết tâm đến ngày 31/12/2026, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 95,5%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt trên 85%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đạt trên 70%.