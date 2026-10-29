Đánh thức di sản

Di sản sẽ ra sao nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức? Và điều gì khiến những giá trị tưởng chừng mai một có thể hồi sinh giữa nhịp sống hiện đại?

Từ lớp học hát Then, đàn tính ở Bình Liêu, nơi các nghệ nhân đang trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ, đến những cánh buồm ba vách đỏ thắm trở lại trên vịnh Hạ Long sau hơn ba thập kỷ vắng bóng – mỗi câu chuyện là một cách gìn giữ và đánh thức di sản.

Không chỉ dừng lại ở bảo tồn, Quảng Ninh đang từng bước biến những giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm du lịch, trải nghiệm sáng tạo và nguồn lực phát triển kinh tế. Nhưng làm thế nào để di sản vừa được khai thác hiệu quả, vừa giữ được bản sắc và giá trị nguyên gốc?

Mời quý vị cùng lắng nghe podcast “Đánh thức di sản” để khám phá hành trình đưa những giá trị xưa hòa vào đời sống hôm nay.