Du lịch nỗ lực về đích mùa cuối năm

Mùa thu - đông do đặc điểm thời tiết miền Bắc vốn được xem là khoảng thời gian có nhiều thách thức đối với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa cùng hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện, Quảng Ninh đang từng bước tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến, mở rộng cơ hội đón khách và nỗ lực về đích mục tiêu năm.

Kết quả đáng khích lệ

Các chương trình dài hơi như "Mùa vàng ở vùng cao", “Sắc thu thiền định” tại Yên Tử, hay các sản phẩm trải nghiệm như “Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền”, “Bay trên biển đảo Cô Tô”… đã và đang góp phần tạo nên những lựa chọn đa dạng cho du khách trong mùa thu - đông này. Qua đó cho thấy, các doanh nghiệp, địa phương đang hướng tới phát triển những trải nghiệm phù hợp với từng thời điểm trong năm, ở đây là mùa thu - đông, trên cơ sở khai thác sâu hơn giá trị cảnh quan, văn hóa và đời sống bản địa, để thu hút du khách.

Chương trình "Sắc thu thiền định” tại Yên Tử kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12, có nhiều hoạt động thu hút du khách.

Song song với việc làm mới sản phẩm, thời gian qua, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hoạt động xúc tiến, quảng bá và hợp tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả các thị trường khách truyền thống, đồng thời tiếp cận những thị trường có tiềm năng tăng trưởng.

Cụ thể, các hoạt động quảng bá được mở rộng tới Nga, Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), Australia, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Địa phương cũng tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, trong đó có việc ký kết hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Hình ảnh du lịch Quảng Ninh được quảng bá thông qua các kênh truyền thông của Vietnam Airlines và những đoàn khảo sát điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Mùa thu - đông cũng là mùa của du lịch tàu biển. Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách. Những tháng cuối năm này, Quảng Ninh dự kiến đón thêm 24 chuyến tàu biển nữa, mở ra thêm cơ hội khai thác phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao cho các dịch vụ tham quan, mua sắm và trải nghiệm tại thành phố và các địa phương lân cận.

Quảng Ninh cũng từng bước hình thành các sản phẩm mới như tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh Hop on - Hop off, 3D mapping. Địa phương đã khảo sát, đánh giá 37 sản phẩm du lịch mới do 18 địa phương đề xuất, tạo thêm cơ hội đa dạng hóa sản phẩm và thu hút khách không chỉ trong năm nay mà cả những năm tiếp theo.

Cô Tô có nhiều chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông để thu hút du khách.

Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất và năng lực phục vụ du lịch của thành phố tiếp tục được mở rộng với 1.370 cơ sở lưu trú, 32.696 phòng; 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng; 213 doanh nghiệp lữ hành; 2.442 hướng dẫn viên; 1 khu du lịch quốc gia, 5 khu du lịch cấp thành phố và 88 điểm du lịch. Công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch được tăng cường, tập trung vào niêm yết giá, chất lượng dịch vụ, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ tốt cho du khách.

Nhờ đó, 9 tháng năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đạt 18,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú đạt 7,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng. Các điểm du lịch lớn cũng đạt mục tiêu thu hút khách, như: Khách tham quan vịnh Hạ Long ước đạt 2,71 triệu lượt (1 triệu lượt khách Việt, 1,71 triệu lượt khách nước ngoài), thu phí tham quan vịnh ước đạt 700 tỷ đồng; khách tham quan vịnh Bái Tử Long ước đạt 340.000 lượt; khách tham quan cụm di tích và danh thắng Yên Tử, khu di tích nhà Trần, di tích Bạch Đằng ước đạt 2,35 triệu lượt…

Du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 23 triệu khách trong năm nay.

Du lịch Quảng Ninh đã đi được hơn 3/4 chặng đường về đích năm với các chỉ tiêu về lượng khách và tổng thu du lịch đều bảo đảm tiến độ thực hiện kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh của thành phố. Kết quả này cũng là minh chứng cho thấy các giải pháp điều hành, xúc tiến và kích cầu của Quảng Ninh đã góp phần duy trì tốt đà tăng trưởng của du lịch.

Mặc dù vậy, ngành du lịch cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn từ thực tế của Quảng Ninh là sức tăng trưởng du lịch, dịch vụ còn chịu tác động của tính mùa vụ, cơ cấu thị trường khách và sức cạnh tranh về chi phí, giá dịch vụ. Năng lực khai thác khách của một số doanh nghiệp lữ hành còn hạn chế. Một số sản phẩm mới vẫn đang trong quá trình khảo sát, hoàn thiện. Việc duy trì chất lượng dịch vụ và chỉnh trang cảnh quan sau mùa cao điểm cần được quan tâm thường xuyên…

Tăng tốc về đích, hướng tới phát triển bền vững

Theo kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu đón 4,75 triệu lượt khách, trong đó có 2,1 triệu lượt khách lưu trú, tổng thu đạt 15.585 tỷ đồng. Qua đánh giá của ngành du lịch, để đạt mục tiêu này và đóng góp thực chất hơn cho tăng trưởng GRDP, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 và trong thời gian tới của Quảng Ninh không chỉ là tăng lượng khách mà cần tập trung kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu bình quân, phát triển thêm sản phẩm và dịch vụ, thu hút khách quốc tế, kết hợp cả thị trường truyền thống và thị trường khách mới nổi, đồng thời quản lý đầy đủ doanh thu phát sinh từ hoạt động du lịch.

Du khách nước ngoài trải nghiệm chèo kayak trên vịnh Hạ Long.

Các trung tâm du lịch lớn, các địa phương hiện đã và đang thực hiện những giải pháp cụ thể để phấn đấu về đích năm. Theo định hướng của cơ quan quản lý vịnh Hạ Long, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch hiện có, đồng thời từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch mới, tập trung hoàn thiện các điều kiện, đưa bãi tắm Soi Sim đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, phối hợp rà soát, điều chỉnh, tổ chức lại các tuyến, hành trình tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long; cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn và triển khai các dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo cơ sở hạ tầng tại các khu vực quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và phát triển thương hiệu điểm đến vịnh Hạ Long - Yên Tử - Bái Tử Long và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với nhiều địa phương thì công tác phát triển sản phẩm, kích cầu du lịch mùa thu - đông có chuyển biến rõ, từng bước chuyển trọng tâm từ phục vụ mùa cao điểm hè sang phát triển sản phẩm và thu hút khách mùa thấp điểm. Giai đoạn nước rút này, ngành du lịch cũng tiến hành thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức các hội nghị, diễn đàn du lịch toàn quốc và tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh.

Mở rộng thị trường, thu hút khách quốc tế là định hướng của du lịch Quảng Ninh.

Đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng các thị trường quốc tế trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN, Nga; tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành; tổ chức các đoàn khảo sát dành cho doanh nghiệp và báo chí. Đồng thời, đề xuất Chính phủ cho phép Quảng Ninh thí điểm việc khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành xuất, nhập cảnh các cửa khẩu trên địa bàn thành phố.

Cùng với mở rộng thị trường quốc tế, việc tăng cường liên kết vùng với Hải Phòng, phát triển hành trình kết nối vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ và phát huy không gian du lịch vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô được coi trọng, góp phần đa dạng hóa hành trình, tạo thêm lựa chọn cho du khách. Việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô, nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch khu vực vịnh Bái Tử Long và Khu du lịch quốc gia Trà Cổ cũng nằm trong định hướng mở rộng không gian phát triển.

Xây dựng, phát triển và làm mới các sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng cao, du lịch xanh; gắn du lịch với điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật, di sản, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương cũng được chú trọng. Việc rà soát, công nhận những di tích, di sản, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đủ điều kiện trở thành điểm du lịch sẽ mở rộng thêm không gian trải nghiệm, phục vụ nhu cầu của nhân dân và du khách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một điểm đến hấp dẫn trong nước và quốc tế.