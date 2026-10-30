Quảng Ninh - Điểm đến của du lịch golf

Sở hữu hệ thống sân golf chất lượng, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp cùng lợi thế di sản thiên nhiên và văn hóa đặc sắc, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch golf. Không chỉ tạo thêm lựa chọn cho du khách quốc tế, loại hình này còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị mỗi hành trình, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của các ngành dịch vụ.

Du khách chơi golf tại sân Silk Path Đông Triều Golf & Country Club (phường An Sinh).

Từ ngày 21-24/10, đoàn 70 du khách thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ ô tô Hyundai Hàn Quốc đến Quảng Ninh trải nghiệm du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng tại sân golf FLC Hạ Long (phường Hạ Long) và Silk Path Đông Triều Golf & Country Club (phường An Sinh) với các điểm đến nghỉ dưỡng, văn hóa và tâm linh đặc sắc của địa phương. Trước đó, tháng 3/2026, Đoàn cũng đã có chuyến trải nghiệm tại Quảng Ninh.

Ông Kim Jeong Huyn, Chủ tịch hiệp hội Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ ô tô Hyundai Hàn Quốc, cho biết: Tôi rất mong chờ chuyến đi đến Quảng Ninh bởi nơi đây có nhiều sân golf đẹp, thiết kế độc đáo và độ khó cao. Đặc biệt, sức hấp dẫn lớn nhất của Quảng Ninh chính là vẻ đẹp thiên nhiên nổi tiếng thế giới của vịnh Hạ Long, kết hợp với các trải nghiệm du thuyền, sân golf và nghỉ dưỡng cao cấp. Bên cạnh đó, vị trí thuận lợi và khả năng kết nối với Hàn Quốc cũng giúp Quảng Ninh trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình, doanh nghiệp và các đoàn du lịch.

Du khách Hàn Quốc thích thú với trải nghiệm chơi golf tại Quảng Ninh.

Sự trở lại của đoàn khách cho thấy sức hút của Quảng Ninh không chỉ nằm ở những sản phẩm riêng lẻ, mà còn ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Tại Quảng Ninh, du khách vừa có thể chơi golf, vừa có thể chăm sóc sức khỏe tại khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Hilton Yoko Onsen Quang Hanh, khám phá không gian văn hóa tại Legacy Yên Tử hoặc tham quan vịnh Hạ Long. Qua đó tạo nên một hành trình kết hợp giữa thể thao, nghỉ dưỡng và trải nghiệm di sản có chiều sâu, tạo dấu ấn sâu đậm cho du khách.

Thực tế, du lịch golf đang mở ra hướng tiếp cận hiệu quả để thu hút nhóm khách quốc tế có nhu cầu nghỉ dưỡng và khả năng sử dụng đa dạng dịch vụ. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 4 năm sau là thời điểm thuận lợi để Quảng Ninh phát triển loại hình này, nhờ điều kiện thời tiết phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Đây cũng là giai đoạn có thể khai thác tốt nhu cầu du lịch golf của thị trường khách quốc tế, góp phần duy trì hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm và đầu năm sau.

Ông Kim Heon Joong, Giám đốc điều hành Sun Travel, cho biết: Tôi đã sinh sống tại Quảng Ninh và nhiều lần đưa các đoàn khách đến địa phương. Thời gian tới, tôi mong muốn phát triển các sản phẩm kết hợp golf, du thuyền, nghỉ dưỡng với trải nghiệm lịch sử, văn hóa và bản sắc địa phương; đồng thời đẩy mạnh quảng bá tại thị trường Hàn Quốc để đưa Quảng Ninh đến gần hơn với du khách.

Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Hilton Yoko Onsen Quang Hanh (phường Quang Hanh) thu hút khách chơi golf đến trải nghiệm.

Theo dự kiến, khoảng 1.000 lượt khách Hàn Quốc sẽ tiếp tục đến Quảng Ninh trải nghiệm du lịch golf từ nay đến cuối năm 2026. Con số này mở ra triển vọng tích cực cho một phân khúc khách quốc tế có khả năng tạo doanh thu từ nhiều lĩnh vực, từ sân golf, lưu trú, ăn uống đến vận chuyển và tham quan.

Ông Masayuki Kobayashi, Tổng quản lý Silk Path Đông Triều Golf & Country Club, chia sẻ: Chúng tôi định hướng mở rộng thị trường nội địa và quốc tế thông qua hợp tác với các đại lý lữ hành, hệ thống khách sạn và đối tác doanh nghiệp. Trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản là những thị trường được chú trọng. Đơn vị hướng tới xây dựng các gói dịch vụ kết hợp chơi golf, lưu trú, ẩm thực và khám phá địa phương, đồng thời duy trì chất lượng phục vụ để tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách thông qua hành trình kết nối Yên Tử, chùa Ngọa Vân, các làng nghề và không gian văn hóa bản địa.

Toàn tỉnh hiện có 1.370 cơ sở lưu trú với 32.696 phòng; 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng; 213 doanh nghiệp lữ hành và 2.442 hướng dẫn viên. Cùng với việc nâng cao năng lực phục vụ, sự xuất hiện của các cơ sở lưu trú chất lượng cao góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, tăng khả năng kết nối giữa nghỉ dưỡng, thể thao và khám phá điểm đến. Trong tháng 10/2026, Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào hoạt động, bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao mang thương hiệu quốc tế bên vịnh Bái Tử Long. Tại khu vực biên giới Móng Cái, Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, mở thêm lựa chọn cho những hành trình kết hợp nghỉ dưỡng biển và khám phá vùng biên. Trong khi đó, Legacy Yên Tử - MGallery Collection được Michelin Guide trao tặng một chìa khóa Michelin năm 2026, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của sản phẩm nghỉ dưỡng gắn với không gian văn hóa đặc sắc.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển 22 sân golf tại các trung tâm du lịch lớn như Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái... Định hướng này cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc hình thành mạng lưới sân golf, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút phân khúc khách hàng có nhu cầu chi tiêu cao. Đây cũng là hướng đi thiết thực để Quảng Ninh thu hút dòng khách quốc tế chất lượng, đóng góp vào mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 và từng bước trở thành một trong những trung tâm du lịch golf của miền Bắc.