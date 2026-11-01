Du lịch tăng cường liên kết vùng

Quảng Ninh sở hữu lợi thế du lịch với hai vùng di sản Hạ Long và Yên Tử, song sức hút của các điểm đến này vẫn chưa lan tỏa tương xứng đến những địa bàn khác. Tăng cường liên kết phát triển sản phẩm du lịch liên vùng sẽ góp phần phát huy giá trị của các di sản, mở rộng dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh.

Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là những điểm đến có sức hút lớn đối với du khách quốc tế đến Quảng Ninh. Hệ thống cao tốc toàn tuyến được kỳ vọng tạo điều kiện để dòng khách từ Hạ Long tiếp tục hành trình đến các điểm du lịch miền núi, biên giới như Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô hay Móng Cái nhờ rút ngắn thời gian di chuyển. Tuy nhiên, lượng khách từ trung tâm du lịch Hạ Long đến những điểm đến này vẫn còn hạn chế. Thực tế cho thấy, hạ tầng giao thông thuận lợi mới tạo điều kiện cho việc đi lại, song vẫn chưa đủ để hình thành dòng khách liên tục giữa các điểm đến. Để tạo sự kết nối thực chất, cần có những sản phẩm liên tuyến hấp dẫn, chương trình tour thuận tiện và sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở cung cấp dịch vụ tại địa phương.

Yên Tử là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích trong 4 mùa. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Bà Nhữ Thị Ngần, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hà Nội đóng góp: “Nên xây dựng một hệ thống chương trình du lịch đặc thù, trong đó mỗi xã, phường và trung tâm du lịch có một sản phẩm khác biệt, mang dấu ấn riêng. Các sản phẩm không cạnh tranh, trùng lặp mà bổ trợ cho nhau, tạo thành một hệ sinh thái du lịch đa dạng, giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm mới và có lý do để quay trở lại Quảng Ninh nhiều lần mà không cảm thấy nhàm chán”.

Để những sản phẩm du lịch tiếp cận được nhiều nhóm khách hơn, liên kết điểm đến cần đi cùng kết nối thị trường. Hà Nội, với vai trò là trung tâm gửi khách và đầu mối giao thông thuận tiện đến Quảng Ninh, có thể phối hợp với thành phố xây dựng các hành trình kết hợp tham quan di sản, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và chăm sóc sức khỏe.

Ông Đặng Duy Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hà Nội cho biết: “Khách quốc tế ngày càng quan tâm đến các chương trình du lịch chăm sóc sức khỏe, kết hợp tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm hướng tới sự cân bằng thân thể, tinh thần. Đây là cơ hội để xây dựng những hành trình kết nối hai di sản Yên Tử và Hạ Long thành sản phẩm du lịch đặc thù của Quảng Ninh. Và ở đó, Hà Nội đóng vai trò cửa ngõ đưa khách đến với các điểm đến này. Hiện nay, chúng tôi đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá sản phẩm Hạ Long - Yên Tử tới phân khúc khách cao cấp tại các thị trường châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore”.

100 doanh nghiệp lữ hành lớn trên toàn quốc, các hãng truyền thông famtrip du lịch Quảng Ninh tháng 9/2026. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn có thể mở rộng không gian du lịch thông qua việc hợp tác với các địa phương lân cận, phát triển những sản phẩm kết nối liên vùng, liên quốc gia. Ông Trương Đức Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông, đơn vị có gần 20 năm đón khách caravan, chỉ ra rằng Quảng Ninh có nhiều lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch caravan, du lịch bằng xe tự lái, nhờ sự đa dạng về địa hình, khí hậu, lợi thế cảnh quan và hạ tầng đường bộ phát triển.

Ông Hải chia sẻ: “Tôi cho rằng cần tăng cường liên kết vùng giữa Quảng Ninh với Lào Cai và Lạng Sơn, hình thành các tuyến du lịch biên giới kết nối từ biển lên núi. Việc kết nối linh hoạt giữa các cửa khẩu sẽ giúp kéo dài hành trình, đi cửa khẩu này và về cửa khẩu khác, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp thiết kế đa dạng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách”.

Đề xuất của các doanh nghiệp cho thấy, để hình thành sản phẩm liên vùng, lợi thế về giao thông và cảnh quan là chưa đủ. Các địa phương cần phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức tour, hoạt động qua cửa khẩu và kết nối dịch vụ trên toàn tuyến. Khi những điều kiện này được giải quyết, doanh nghiệp mới có thể xây dựng hành trình phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách, đưa liên kết từ ý tưởng thành sản phẩm có khả năng khai thác thực tế.