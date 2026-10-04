Mùa thu giữa miền di sản

Mùa thu, Yên Tử khoác lên mình vẻ đẹp trầm lắng, thanh tịnh, trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá Quảng Ninh. Đặc biệt, việc kết nối ngày càng thuận lợi với vịnh Hạ Long, cùng chuỗi sự kiện văn hóa độc đáo đang mang đến “làn gió mới”, thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm Yên Tử.

Du khách đón bình minh trên đỉnh chùa Đồng, Yên Tử.

Mùa thu - đông là thời điểm du khách tìm đến Yên Tử không chỉ để chiêm bái, vãng cảnh mà còn để tìm một hành trình nghỉ dưỡng gắn với chiều sâu văn hóa bản địa. Tại Legacy Yên Tử - MGallery, trải nghiệm ấy được nối dài không chỉ qua kiến trúc mà cả ẩm thực truyền thống, những hoạt động văn hóa dân gian và nhịp sống chậm giữa núi rừng. Từ thưởng trà, nghe hát, tìm hiểu phong tục đến trực tiếp tham gia các trò chơi, sinh hoạt dân gian, mỗi trải nghiệm giúp du khách cảm nhận Yên Tử theo một cách gần gũi hơn, ấn tượng và đầy cảm hứng.

Chị Nguyễn Thanh Thúy, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Sau 10 năm quay lại, tôi thấy Yên Tử thay đổi rất nhiều. Không gian vẫn giữ được vẻ thanh tịnh vốn có, nhưng dịch vụ đã chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn, các trải nghiệm cũng phong phú hơn, mang đậm nét văn hóa truyền thống khiến du khách cảm thấy vừa quen thuộc và cũng rất mới lạ.

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Yên Tử được du khách yêu thích.

Những trải nghiệm độc bản và riêng có tại Yên Tử được làm mới qua những hành trình và cá nhân hóa với từng du khách. Các tour “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”, “Hạnh phúc con trở về”, “Khám phá bí ẩn cung điện cổ”, “Về lại gấm vóc xưa”... mở ra những cách tiếp cận khác nhau với Yên Tử. Du khách có thể đón bình minh trên núi, tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa truyền thống hoặc nghỉ ngơi giữa không gian thiên nhiên.

Bên cạnh đó, việc làm mới trải nghiệm cũng đang được đẩy mạnh thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao. “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026” tạo thêm điểm nhấn cho mùa thu với các hoạt động văn hóa, tâm linh, nghệ thuật được tổ chức trong không gian di sản. Cùng với đó, các sự kiện như: Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử”, Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng Di sản”, Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2026 - “Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa”... đang mở thêm những cách tiếp cận mới với Yên Tử.

Đặc biệt, các doanh nghiệp đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách, liên kết hai di sản thế giới Yên Tử và vịnh Hạ Long tạo nên “Hành trình di sản” đầy ấn tượng. Một trong những sản phẩm bước đầu hiện thực hóa cách tiếp cận này là hành trình 3 ngày 2 đêm do Công ty CP Phát triển Tùng Lâm xây dựng, kết hợp nghỉ dưỡng tại Legacy Yên Tử với trải nghiệm trên du thuyền Paradise Vietnam. Thay vì tổ chức hai điểm đến như những sản phẩm độc lập, hành trình tạo thành một trải nghiệm liên tục: Bắt đầu từ không gian biển đảo, khám phá cảnh quan và dịch vụ trên vịnh, sau đó chuyển sang không gian núi rừng, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Trúc Lâm và nghỉ dưỡng tại Yên Tử. Để từ đó, du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người vùng đất di sản Quảng Ninh.

Khung cảnh mùa thu tại Yên Tử mang đến cảm giác dễ chịu, thư thái.

Cùng với hành trình này, ngành Du lịch Quảng Ninh cũng đang từng bước mở rộng không gian liên kết trong hệ thống di sản khu vực. Chương trình “Hộ chiếu Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử” được định hướng kết nối các điểm đến gắn với vịnh Hạ Long, Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Khu di tích Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng Ninh cùng các làng nghề truyền thống. Ngoài ra, phường Yên Tử cũng đang nghiên cứu phương án kết nối Khu di tích và danh thắng Yên Tử tới Hồ Yên Trung, Khe Song - Thác Bạc... để gia tăng trải nghiệm cho du khách, giảm áp lực lên khu vực trung tâm và tạo thêm cơ hội để cộng đồng địa phương tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản vật bản địa.

Theo ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, để phát huy giá trị của Di sản văn hóa thế giới, trong giai đoạn 2026-2030, chương trình phát triển sản phẩm du lịch Yên Tử được định hướng theo các nhóm sản phẩm gồm: Du lịch di sản - văn hóa Trúc Lâm; du lịch thiền, chăm sóc sức khỏe; du lịch sinh thái, trekking trong lõi rừng Yên Tử; du lịch thể thao; du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử; cùng các sản phẩm sự kiện, nghệ thuật và kinh tế đêm phù hợp. Để từ đó, mỗi lần du khách trở lại Yên Tử lại là một hành trình khám phá mới, hấp dẫn.