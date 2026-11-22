Sức hút di sản

10 tháng qua, du lịch Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng tích cực khi đón trên 20,3 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng. Thành phố cũng đã tổ chức đón vị du khách quốc tế thứ 5 triệu. Những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ từ sức hút của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Trong năm 2026 này, Vịnh Hạ Long tiếp tục được đánh giá là điểm đến hàng đầu thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt Di sản Thiên nhiên thế giới là một trong những địa danh được du khách quốc tế ưu tiên lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá khi đến với Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng.

Minh chứng là điểm đến Vịnh Hạ Long được nhiều tờ báo lớn, tạp chí du lịch nổi tiếng, kênh truyền hình, tổ chức trên thế giới vinh danh, như là “điểm đến trong mơ”, “điểm đến thịnh hành nhất thế giới”, “điểm đến đẹp nhất Việt Nam”, “kỳ quan thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới”, “những điểm đến tốt nhất”, “điểm đến đẹp nhất thế giới”…

Điểm đến Vịnh Hạ Long luôn có sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Trong mùa hè vừa qua, Vịnh Hạ Long là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, vượt qua những địa danh du lịch nổi tiếng khác như Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang... Kết quả cho thấy sức hấp dẫn của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, đặc sắc, cùng những dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn, đẳng cấp thế giới.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, trong 10 tháng năm 2026, Vịnh Hạ Long đón gần 3 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế chiếm trên 65%. Thu phí tham quan vịnh đạt trên 700 tỷ đồng. Riêng từ tháng 8 đến tháng 10, khách quốc tế thăm vịnh chiếm tới 73% tổng lượng khách, khẳng định sức hút của di sản với các thị trường khách du lịch quốc tế trong mùa thu đông. Cùng với đó các tuyến tham quan liên vùng Vịnh Hạ Long - Vịnh Lan Hạ cũng ghi nhận lượng khách quốc tế tích cực, khi đón trên 10.600 lượt khách.

Để gia tăng sức hút du khách trong và ngoài nước đối với các điểm đến, trong đó có Vịnh Hạ Long, thời gian còn lại của năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch thu đông, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao, du lịch và áp dụng ưu đãi tại các cơ sở lưu trú nhằm thu hút du khách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành du lịch.

Cùng với xây dựng các sản phẩm cao cấp, riêng có, cá nhân hóa trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn tăng cường kết nối giữa vịnh di sản với Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Lan Hạ để gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đặc biệt, thời gian tới, bãi Soi Sim trên Vịnh Hạ Long - một trong 100 bãi tắm được bình chọn là đẹp nhất thế giới năm 2026 - chuẩn bị mở cửa đón du khách. Theo Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, đến nay, hạ tầng, dịch vụ phục vụ bãi tắm Soi Sim đã cơ bản được khôi phục, hoàn thiện. Chỉ riêng lượng cát đẹp đưa về để sửa sang, tu bổ bãi tắm lên tới hàng nghìn m3. Hiện bãi tắm đã có thể mở cửa đón khách.

Bãi tắm Soi Sim nằm trên đảo Soi Sim. Trên đảo có khu rừng nguyên sinh với nhiều loại thực vật đặc hữu, đặc biệt là có rất nhiều cây sim, cùng hệ động vật phong phú với 32 loài.

Cùng với bãi tắm Soi Sim, thời gian tới, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án, tham mưu cho thành phố để có thể đưa thêm những bãi tắm khác trên Vịnh Hạ Long vào phục vụ du khách, qua đó giảm tải cho bãi tắm Ti-Tốp.

Với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, những giá trị ngoại hạng toàn cầu về thẩm mỹ, địa chất, địa mạo, tầm vóc, giá trị của Vịnh Hạ Long liên tục được vinh danh các danh hiệu thế giới, đặc biệt với 3 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đây là thực sự là “kho báu” để Quảng Ninh có thể khai thác bền vững, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.