Để kiến nghị của cử tri sớm được giải quyết

Không phải kiến nghị nào của cử tri cũng có thể giải quyết ngay sau khi tiếp nhận. Có những vấn đề chỉ cần sự phối hợp, điều chỉnh trong tổ chức thực hiện, nhưng cũng có những nội dung đòi hỏi phải trải qua nhiều bước thủ tục. Dù ở mức độ nào, điều cử tri mong muốn vẫn là những phản ánh của mình được lắng nghe, xem xét nghiêm túc và có câu trả lời rõ ràng, đi cùng kết quả cụ thể. Thực tế giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn Quảng Ninh cho thấy rõ yêu cầu đó.

Từ những vấn đề cụ thể

Thời gian qua, 26 hộ dân ở thôn Thán Phún và xóm Đồi Tây thuộc thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn) phản ánh tình trạng thông tin liên lạc tại khu vực chưa đáp ứng nhu cầu; đề nghị thành phố quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp đặt trạm thu phát sóng, bảo đảm thông tin liên lạc cho nhân dân.

Một cụm dân cư ở thôn Thán Phún, xã Hải Sơn. Ảnh: Phạm Học

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan chuyên môn đã vào cuộc. Theo đó, giữa tháng 7/2026, Viettel đã đưa trạm BTS QNH0333-12 vào khai thác tại khu vực này với tốc độ đo kiểm đạt khoảng 57 Mbps tải xuống và 25 Mbps tải lên. Qua đo đạc cho thấy, tại khu vực thôn Thán Phún, mạng Vinaphone hoạt động ổn định, tốc độ tải xuống đạt khoảng 75-81 Mbps. Còn tại xóm Đồi Tây, thôn Pò Hèn, cả 2 mạng Vinaphone và Viettel đến nay đều đã bảo đảm phủ sóng, với tốc độ tải xuống lần lượt khoảng 37,1 Mbps và 50,6 Mbps.

Bà Đặng Thị Vinh (thôn Thán Phún, xã Hải Sơn) chia sẻ: Kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời giúp người dân thông tin liên lạc tốt hơn. Việc truy cập Internet của người dân thuận lợi hơn, nên cũng dễ nắm bắt các thông tin hơn.

Còn cử tri phường Mông Dương đề nghị tăng cường điều tiết nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để bổ sung nguồn lực cho địa bàn, phục vụ chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và công trình bảo vệ môi trường.

Theo thông tin trả lời, Nghị quyết số 88/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND thành phố quy định phường Mông Dương được hưởng tỷ lệ điều tiết 5-100% đối với một số khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, gồm: Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và phí nước thải, phù hợp quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ngày 9/7/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND quy định trách nhiệm đóng góp kinh phí của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản để đầu tư, nâng cấp, duy tu hạ tầng kỹ thuật và công trình bảo vệ môi trường. UBND thành phố đã giao Sở Tài chính tham mưu quy chế sử dụng nguồn kinh phí này theo hướng cân đối nguồn thu điều tiết và đóng góp cho địa phương thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, duy tu hạ tầng, cấp nước sạch và bảo vệ môi trường theo phân cấp.

Thường trực HĐND thành phố khảo sát công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại khu vực hồ Hàm Rồng (khu Nam Khê 3, phường Vàng Danh).

Năm 2026, tổng dự toán chi đầu tư được giao cho phường Mông Dương là 177,29 tỷ đồng, trong đó 148,745 tỷ đồng hỗ trợ theo tiêu chí chấm điểm và 28,545 tỷ đồng từ ngân sách địa phương tự cân đối. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, địa phương chủ động bố trí đầu tư các công trình chỉnh trang đô thị, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đối với dự toán năm 2027, phường phối hợp với cơ quan thuế xác định đầy đủ các khoản thu ngân sách, trong đó có thu từ tài nguyên, khoáng sản, làm cơ sở tham mưu phân bổ theo quy định.

Không chỉ với 2 kiến nghị trên, tính đến ngày 25/9, Quảng Ninh có tổng số 31 kiến nghị thuộc phạm vi theo dõi, tổng hợp; trong đó 16 kiến nghị là những nội dung chưa được giải quyết dứt điểm từ các kỳ họp trước, 15 kiến nghị còn lại được cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các kiến nghị trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Đằng sau mỗi nội dung là những nhu cầu cụ thể của cộng đồng dân cư, những bất cập cần được tháo gỡ để bảo đảm điều kiện sinh hoạt, sản xuất và phát triển.

Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả

Để việc giải quyết các kiến nghị không dừng lại ở những văn bản trả lời, UBND thành phố đã chú trọng đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành. Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 9/7/2026 và Văn bản số 3088/UBND-TH ngày 16/7/2026 của UBND thành phố được ban hành nhằm phân công giải quyết các kiến nghị cử tri; trong đó, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp được xác định cụ thể; từng nội dung phải làm rõ công việc, sản phẩm, lộ trình và thời gian hoàn thành.

Cùng với việc phân công, UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố đã tổ chức họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để rà soát, kiểm điểm tiến độ. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phải chủ động nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, phối hợp xử lý những nội dung liên ngành; tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị tồn đọng, kéo dài. Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu đặt ra là phải kịp thời báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Khe Cá (phường Hà Tu) đang được đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Thu Trang

Cách làm này góp phần đưa trách nhiệm giải quyết kiến nghị đến gần hơn với từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Với những kiến nghị liên quan nhiều ngành, nhiều cấp, sự phối hợp chủ động được tăng cường, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Công tác theo dõi, giám sát và thông tin đến cử tri cũng được quan tâm. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chủ trì thường xuyên phối hợp với các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ và chính quyền địa phương để cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết. Các chuyên mục “Giám đốc sở, ngành với cử tri”, “Đại biểu HĐND với cử tri”, “ MTTQ với cử tri” tiếp tục được duy trì trên Cổng thông tin điện tử thành phố và báo Quảng Ninh điện tử; 9 tháng năm 2026 đã đăng tải 56 lượt tin, bài thông tin trả lời kiến nghị của cử tri.

Việc công khai thông tin không chỉ giúp người dân nắm được kết quả mà còn tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, kết quả tổng hợp đến ngày 25/9/2026 cho thấy khối lượng công việc phía trước vẫn còn lớn. Trong số 16 kiến nghị tồn đọng và chuyển tiếp, có 2 kiến nghị đã giải quyết xong, 2 kiến nghị được thông tin, giải trình, còn 12 kiến nghị đang xử lý. Với 15 kiến nghị gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, mới có 1 kiến nghị hoàn thành, 5 kiến nghị được thông tin, giải trình và 9 kiến nghị đang giải quyết.

Phần lớn nội dung đang xử lý liên quan đến những lĩnh vực phức tạp, như: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, GPMB, đất đai, các dự án tồn đọng, hoặc cơ chế, chính sách cần rà soát, đánh giá tác động. Một số công việc phụ thuộc vào thủ tục đầu tư, bố trí nguồn lực, trách nhiệm của doanh nghiệp và sự phối hợp của nhiều cơ quan. Bên cạnh đó, việc theo dõi, đôn đốc, phối hợp ở một số đơn vị có thời điểm chưa quyết liệt; mốc hoàn thành, sản phẩm cuối cùng của một số kiến nghị chưa cụ thể; thông tin tiến độ đến cử tri chưa thường xuyên.

Có thể thấy, giải quyết kịp thời, dứt điểm kiến nghị của cử tri không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền, mà còn là thước đo hiệu quả quản lý, điều hành và tinh thần phục vụ nhân dân. Khi mỗi kiến nghị đều được lắng nghe, hồi đáp bằng hành động cụ thể, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân sẽ tiếp tục được củng cố.