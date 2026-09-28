Xã Đường Hoa: Tập trung nguồn lực giải quyết kiến nghị của cử tri

Để giải quyết dứt điểm các kiến nghị cấp thiết của cử tri, thời gian qua xã Đường Hoa đã xây dựng kế hoạch cụ thể với lộ trình thời gian rõ ràng cho từng nội dung, phần việc. Trong đó, các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, thủy lợi và vệ sinh môi trường được quan tâm, lắng nghe và tập trung nguồn lực để giải quyết.

Một trong những lĩnh vực được cử tri xã Đường Hoa quan tâm thời gian qua là đầu tư hạ tầng giao thông. Không ít tuyến đường liên thôn, kết nối khu dân cư sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến đường nối từ khu Quảng Long 3 đến Nhà máy gạch Quảng Phong (thôn Quảng Long, xã Đường Hoa) là một điển hình.

Hiện trạng xuống cấp trên tuyến đường nối từ khu Quảng Long 3 đến Nhà máy gạch Quảng Phong (thôn Quảng Long).

Tuyến đường có tổng chiều dài 712m, chiều ngang mặt đường 2-2,5m; hiện mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc, rạn nứt và biến dạng. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của gần 60 hộ dân sinh sống hai bên đường.

Bí thư Chi bộ thôn Quảng Long Đoàn Quốc Tuấn cho biết: "Tuyến đường đã xây dựng từ nhiều năm nay, nhưng chưa được tu sửa hay cải tạo. Ngoài việc mặt đường đã hư hỏng nặng, thì lòng đường hẹp khiến xe khi lưu thông khó tránh nhau. Điều đáng nói là tình trạng xuống cấp nghiêm trọng này đã kéo dài suốt 2 năm gần đây. Cử tri chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri, mong muốn chính quyền quan tâm, sớm có phương án giải quyết dứt điểm".

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND xã Đường Hoa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế, xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt đường. Theo đó, UBND xã đã rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2028.

Các xe tránh nhau gặp khó khăn khi di chuyển trên tuyến đường.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã Đường Hoa, cho biết: “Đầu tư hạ tầng giao thông không chỉ giúp chấm dứt tình trạng đường xấu, đường bụi, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lưu thông hàng hóa trong khu vực. Theo đó, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ khu Quảng Long 3 đến Nhà máy gạch Quảng Phong có quy mô đầu tư xây dựng đường cấp V miền núi; mặt đường được mở rộng lên 5,5m, mặt đường thảm bê tông và cải tạo, hoàn thiện hệ thống thoát nước trong phạm vi cần thiết; làm mới, nối cống hiện trạng còn tốt. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án trên 6,1 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách xã và huy động các nguồn khác; dự kiến triển khai thực hiện vào cuối năm 2026”.

Còn đối với việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã Đường Hoa đã tập trung ưu tiên nguồn lực vào các nhóm công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ và giải quyết dứt điểm các kiến nghị cấp thiết của cử tri. Hạ tầng giao thông nông thôn sẽ được nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường liên thôn, trục đường xã và các công trình cầu, cống dân sinh, nhằm đảm bảo việc đi lại, giao thương thuận lợi cho nhân dân; duy tu, nâng cấp hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi phục vụ vùng sản xuất nông nghiệp tập trung…

Trong đó, xã phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn năm 2026 cho 9 dự án với tổng kinh phí 91,1 tỷ đồng và nguồn vốn tiêu chí chấm điểm năm 2026 cho 6 dự án với số tiền 82,2 tỷ đồng.

Hiện các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đã chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế, tích cực trao đổi, phối hợp để giải quyết theo chức năng, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. UBND xã thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ, kết quả giải quyết tại các cuộc họp để kịp thời đôn đốc, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Xã Đường Hoa đang tập trung tối đa nguồn lực để giải quyết kịp thời các kiến nghị cấp thiết của cử tri, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng và cải thiện môi trường. Nhờ tinh thần chủ động, trách nhiệm cao và sự đối thoại thẳng thắn giữa chính quyền với người dân, nhiều điểm nghẽn lâu năm được tháo gỡ dứt điểm.