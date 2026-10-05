Giải bài toán ngập úng từ kiến nghị của cử tri

Tình trạng tiêu thoát nước khó khăn, ngập úng mỗi khi mưa lớn tại khu Biểu Nghi (phường Đông Mai) là vấn đề được cử tri địa phương kiến nghị trong thời gian qua. Từ những phản ánh, kiến nghị của người dân, tuyến kênh tiêu Lạch Khe Tàu đang được cải tạo, nâng cấp, từng bước giải quyết những bất cập tồn tại nhiều năm.

Tuyến kênh tiêu Lạch Khe Tàu, khu Biểu Nghi trước đây có quy mô nhỏ, lòng kênh hẹp và đã bị bồi lấp qua nhiều năm sử dụng. Hai bên tuyến kênh là khu dân cư sinh sống khá dày, nhiều hộ dân xây dựng nhà ở, công trình và sử dụng không gian sát hai bên bờ kênh. Lòng kênh vốn đã nhỏ hẹp lại thường xuyên bị bùn đất, rác thải và vật liệu bồi lắng, làm tiết diện dòng chảy ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước gây ô nhiễm môi trường.

Tuyến kênh tiêu Lạch Khe Tàu, khu Biểu Nghi đang được khẩn trương thi công, cải tạo, nâng cấp nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cho khu dân cư.

Đặc biệt vào thời điểm mưa lớn, lượng nước tập trung nhanh nhưng khả năng tiêu thoát của tuyến kênh không đáp ứng được, dẫn đến tình trạng nước dâng, ngập úng tại khu vực dân cư hai bên. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến các công trình, nhà ở lân cận.

Ông Hà Văn Dũng Khu Biểu Nghi cho biết: Nhà tôi ở gần tuyến kênh nên trước đây mỗi khi mưa lớn, gia đình cũng như các hộ xung quanh đều khá lo lắng. Nước thoát chậm, có lúc dâng lên nhanh, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Trước thực tế này, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền phường Đông Mai tiếp thu và đưa vào kế hoạch xử lý. Tháng 12/2025, UBND phường Đông Mai quyết định đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, chống ngập úng kênh tiêu Lạch Khe Tàu, với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài tuyến kè hơn 2.800m, cao trình tường kè từ 4,84-9,2m. Công trình được triển khai từ tháng 3/2026. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt trên 70%. Với người dân sống dọc tuyến kênh, việc công trình được triển khai không chỉ giải quyết tình trạng ngập úng đã kéo dài nhiều năm mà còn tạo điều kiện cải thiện môi trường, cảnh quan khu dân cư.

Các phần kè bê tông trọng lực đã cơ bản hoàn thiện.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công theo từng đoạn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện.

Ông Lê Xuân Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thành Minh, phường Đông Mai cho biết: Trong quá trình thi công, chúng tôi xác định chất lượng công trình và an toàn là yêu cầu hàng đầu. Đặc biệt, đây là tuyến kênh nằm giữa khu dân cư nên các khâu thi công đều phải được tính toán kỹ, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình xung quanh. Đơn vị sẽ bám sát hồ sơ thiết kế, thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời chủ động xử lý những vấn đề phát sinh tại hiện trường để công trình hoàn thành đạt yêu cầu đề ra.

Theo đơn vị chuyên môn của phường, trong quá trình triển khai, việc theo dõi tiến độ, chất lượng công trình và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh được thực hiện thường xuyên. Mục tiêu là bảo đảm công trình hoàn thành đúng yêu cầu, sớm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cho khu vực.

Ông Nguyễn Thành Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ phường Đông Mai cho biết: Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, UBND phường đã giao Trung tâm kiểm tra, rà soát thực tế tuyến kênh để có phương án xử lý phù hợp. Công trình được khởi công từ tháng 3, đến nay phần kè bê tông trọng lực đã cơ bản hoàn thiện. Hiện điều kiện thời tiết đang thuận lợi cho thi công, vì vậy chúng tôi đề nghị nhà thầu tranh thủ thời gian, đẩy nhanh các hạng mục còn lại, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước của khu vực.

Như vậy, vấn đề tiêu thoát nước tại khu Biểu Nghi đã có phương án xử lý cụ thể. Khi công trình hoàn thành, năng lực tiêu thoát nước của tuyến kênh được cải thiện, góp phần hạn chế ngập úng và ổn định đời sống người dân trong khu vực. Đây cũng là một trong những cách chính quyền phường Đông Mai cụ thể hóa việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri: Những vấn đề phát sinh từ cơ sở được ghi nhận, xem xét và từng bước giải quyết bằng những công trình cụ thể.