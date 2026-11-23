Gỡ vướng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân tại khu Cao Sơn 5, phường Cửa Ông đã xây dựng nhà ở kiên cố, sinh sống ổn định, nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Những vướng mắc kéo dài liên quan đến nguồn gốc đất và quy hoạch khiến người dân mong mỏi được các cấp chính quyền xem xét, tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Ông Đặng Văn Dịch (bên phải) trú tại khu Cao Sơn 5, phường Cửa Ông trao đổi với đại diện UBND phường về những vướng mắc trong việc cấp giấy CNQSDĐ.

Gia đình ông Đặng Văn Dịch (tổ 5, khu Cao Sơn 5, phường Cửa Ông) là một trong 29 hộ dân thuộc khu tập thể 3 tầng gốc Bàng. Khu tập thể này được xây dựng từ năm 1989. Đến năm 2005, Công ty CP Than Cao Sơn tổ chức phá dỡ công trình cũ, đồng thời tự phân lô cho cán bộ, công nhân viên xây dựng nhà ở, nhưng không có quyết định giao đất. Đến năm 2015, Công ty mới thực hiện điều chỉnh diện tích thuê đất và bàn giao lại mặt bằng khu tập thể gốc Bàng cho UBND thành phố.

Tuy nhiên, tại thời điểm bàn giao, trên khu đất đã tồn tại các công trình nhà ở do người dân xây dựng. Những vướng mắc về nguồn gốc, quá trình quản lý và sử dụng đất qua nhiều thời kỳ đã khiến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Dịch chia sẻ: Hiện nay các hộ dân đã sinh sống ổn định qua nhiều năm, nhà cửa được xây dựng và sử dụng liên tục, vì vậy việc sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, cấp giấy CNQSDĐ sẽ giúp người dân yên tâm sinh sống, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các gia đình.

Người dân khu Cao Sơn 5, phường Cửa Ông trao đổi, kiến nghị với cán bộ địa phương về việc tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sử dụng đất và cấp giấy CNQSDĐ.

Không chỉ 29 hộ dân sinh sống trên nền khu nhà tập thể cũ, tại khu vực này còn có một nhóm hộ dân khác cũng đang gặp vướng mắc trong việc cấp giấy CNQSDĐ. Theo quy hoạch tổng mặt bằng được UBND thành phố phê duyệt từ năm 1996, khu vực có tổng số 265 ô đất, trong đó 81 ô có diện tích 144m² và 184 ô có diện tích 200m². Tuy nhiên, đến nay, các hộ dân vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ do phát sinh việc tự ý tách thửa.

Gia đình ông Nguyễn Vũ Liên là một trong những trường hợp nói trên. Theo phân chia ban đầu, gia đình ông Liên được bố trí một ô đất diện tích 144m². Sau đó, ông Liên chia diện tích đất này thành 3 phần cho các con và xây dựng nhà ở kiên cố. Việc chia tách, sử dụng đất qua nhiều năm, nhưng chưa hoàn thiện được các thủ tục pháp lý khiến gia đình ông Liên cũng như nhiều hộ dân khác mong muốn sớm được xem xét, tháo gỡ để ổn định quyền sử dụng đất.

Ông Liên cho biết: Mong muốn chính quyền địa phương xem xét thực tế sử dụng đất của gia đình, có phương án điều chỉnh phù hợp để các con tôi được công nhận quyền sử dụng đất độc lập, qua đó thuận lợi hơn trong sinh hoạt và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Bên cạnh những trường hợp trên, tại khu vực này còn có 9 hộ dân thuộc Quy hoạch Làng Cao Sơn được phê duyệt từ năm 1993. Tuy nhiên, khu vực quy hoạch chưa được thực hiện GPMB, đồng thời có phần diện tích chồng lấn với quy hoạch tổng mặt bằng của Công ty CP Than Cao Sơn được phê duyệt năm 1996. Đây cũng là nguyên nhân khiến các hộ dân chưa đủ điều kiện được cấp giấy CNQSDĐ.

Ô đất 144m² của gia đình ông Nguyễn Vũ Liên đã được chia tách thành 3 phần để xây dựng nhà ở cho các con, đến nay chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất.

Một trường hợp khác là 27 hộ dân đang sinh sống trên khu đất có nguồn gốc là nhà tập thể do Công ty Xây dựng Quảng Ninh xây dựng từ năm 1989 để bố trí cho công nhân thuê ở. Sau nhiều năm sử dụng, đến năm 2005, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn. Trước thực trạng này, Công ty đã đồng ý cho các hộ dân tháo dỡ nhà tập thể cũ, phân chia mặt bằng để từng gia đình tự xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, sau khi ổn định chỗ ở, một vấn đề khác lại khiến các hộ dân không khỏi trăn trở. Dù đã sinh sống và xây dựng nhà ở trên khu đất này từ nhiều năm nay, nhưng các hộ dân vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Điều này khiến người dân gặp không ít khó khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý và quyền lợi chính đáng của các hộ gia đình.

Để tháo gỡ những vướng mắc, đại diện UBND phường Cửa Ông cho biết, dù nguyện vọng được cấp giấy CNQSDĐ của các hộ dân đã được đặt ra từ lâu, song khu vực này đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Trong quá trình sử dụng, một số hộ tự ý tách thửa, chuyển nhượng đất không phù hợp với quy hoạch được duyệt, gây khó khăn cho việc hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trước thực tế đó, phường đã yêu cầu các hộ giữ nguyên hiện trạng đất đai, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt. Phường cũng mong muốn các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện cơ sở pháp lý để từng bước giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân.