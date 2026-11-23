Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt yêu cầu đổi mới cơ chế hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo hướng trọng tâm, thiết thực. Qua đó, tạo động lực nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng sinh kế và thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng.

Nông dân phường Đông Triều thu hoạch lúa mùa.

Những năm qua, nông nghiệp, nông thôn Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2021-2025, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, 91/91 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 46,1 triệu đồng năm 2020 lên 84,14 triệu đồng năm 2024. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 414 công trình, dự án được triển khai, góp phần cải thiện hạ tầng, điều kiện sản xuất và đời sống người dân.

Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp vẫn chưa đồng đều, nhất là ở khâu chế biến và tiêu thụ. Toàn thành phố hiện có 684 cơ sở sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản, trong đó chỉ 133 cơ sở là doanh nghiệp (chiếm 19,4%); phần lớn còn lại có quy mô nhỏ, hạn chế về nguồn lực đầu tư máy móc, công nghệ và bảo quản sản phẩm. Trong khi đó, yêu cầu của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của nguồn cung ngày càng cao.

Thực tế triển khai chính sách liên kết sản xuất giai đoạn trước cũng cho thấy những bất cập cần khắc phục. Thành phố đã phê duyệt 52 dự án liên kết, thu hút khoảng 969 tổ chức, cá nhân tham gia, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 36,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn lực chủ yếu tập trung vào giống, vật tư, phân bón, chưa tạo được chuyển biến tương xứng trong đầu tư chế biến, bảo quản và nâng cao giá trị gia tăng. Đến cuối năm 2025, trong số 480 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, mới có 82 sản phẩm được kết nối tiêu thụ ổn định qua các siêu thị, chuỗi cửa hàng và kênh phân phối hiện đại.

Người dân xã Quảng Tân chăn nuôi giống gà bản Đầm Hà.

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở NN&MT, cho biết: Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 là tăng trưởng GRDP bình quân 12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD. Để đạt mục tiêu đó, khu vực miền núi, nông thôn cần điều kiện phát triển tương xứng, bảo đảm thu nhập và chất lượng sống thực chất. Yêu cầu hiện nay không còn đơn thuần là hỗ trợ mở rộng sản xuất hay gia tăng số lượng sản phẩm. Quan trọng hơn là giúp các chủ thể nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình, đầu tư công nghệ, tổ chức chế biến và tìm đầu ra ổn định. Chính sách cần đi vào những khâu còn thiếu và yếu, tạo điều kiện để sản phẩm nông nghiệp tăng giá trị, có sức cạnh tranh và mang lại thu nhập tốt hơn cho người sản xuất.

Từ thực tiễn đó, thành phố xác định cần xây dựng nghị quyết tổng thể, vừa kế thừa chính sách hiệu quả, vừa bổ sung cơ chế còn thiếu, khắc phục hỗ trợ phân tán, chồng chéo. Nghị quyết cụ thể hóa nội dung, mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai chính sách giai đoạn 2026-2030, bảo đảm nguồn lực đúng đối tượng, mục tiêu và hiệu quả.

Theo dự thảo do Sở NN&MT xây dựng, Nghị quyết tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực; hỗ trợ ổn định dân cư, phát triển kinh tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ phát triển nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đối tượng thụ hưởng gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đáp ứng điều kiện cụ thể.

Với nhóm phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, thành phố dự kiến hỗ trợ các khâu hạn chế trong chuỗi giá trị như sơ chế, chế biến, bảo quản, nâng cao chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển thị trường. Qua đó khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân chủ động đầu tư, đổi mới sản xuất, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối.

Đối với nhóm chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, dự thảo cụ thể hóa nội dung, định mức và mức hỗ trợ theo thẩm quyền của HĐND thành phố, nhất là các dự án liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng và hoạt động ổn định dân cư. Hỗ trợ được định hướng theo đặc điểm địa bàn, nhóm đối tượng và khả năng tổ chức sản xuất, tiêu thụ; chú trọng đưa nguồn lực trực tiếp đến người dân, tạo sinh kế và duy trì kết quả sau đầu tư.

Đối với nhóm phát triển nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, dự thảo đề cập hỗ trợ hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, tiếp cận viễn thông, thông tin và truyền thông, tín dụng ưu đãi, bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa gắn với du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường. Đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến điều kiện sống, khả năng tiếp cận dịch vụ và cơ hội phát triển kinh tế. Sở NN&MT đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.