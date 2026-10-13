Tỷ lệ tàu cá của Quảng Ninh tham gia giám sát đạt 97,7%

"Tỷ lệ tàu cá của Quảng Ninh tham gia giám sát đạt 97,7%" là một trong những nội dung Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh báo cáo tại phiên họp thứ 36 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra vào sáng 13/10. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, hiện thành phố quản lý 4.164 tàu cá từ 6m trở lên cập nhật đầy đủ trên hệ thống VNfishbase. Đối với 17 tàu hết hạn đăng kiểm, thành phố đã thông báo, phối hợp với địa phương và chủ tàu để thực hiện theo quy định, dự kiến đến ngày 20/10 hoàn thành việc đăng kiểm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh phát biểu tại phiên họp thứ 36 về IUU.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố có 40 tàu cá mất kết nối VMS từ 6 giờ đến 10 ngày; qua xác minh 30 tàu cá không vi phạm, 10 tàu cá vi phạm đã bị xử phạt với số tiền trên 1 tỷ đồng. 1 tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, đã xác minh xử phạt 528,5 triệu đồng. Các lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện, xử lý 728 vụ vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử phạt trên 9,77 tỷ đồng; khởi tố 2 vụ án hình sự.

Thành phố đã thiết lập 4 điểm cảng cá đã được công bố chính thức và thiết lập tạm thời thêm 7 điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá và sản lượng tại các địa phương có vị trí thuận lợi, nơi tàu cá thường xuyên cập bến, neo đậu, bốc dỡ thủy sản. Tỷ lệ tàu cá tham gia giám sát đạt 97,7%; còn 95 tàu chưa triển khai do không hoạt động khai thác, thực hiện các biện pháp quản lý đối với tàu không đi khai thác. Sản lượng thủy sản được kiểm soát qua hệ thống eCDT năm 2026 đạt khoảng 48,6% tổng sản lượng khai thác, tăng gần 10% so với báo cáo tại kỳ họp thứ 35.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố nhận thức rõ vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục, nhất là tỷ lệ sản lượng được kiểm soát qua hệ thống eCDT còn chưa cao; việc quản lý tàu cá quy mô nhỏ và tàu chưa đủ điều kiện hoạt động còn khó khăn; việc liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống cần tiếp tục hoàn thiện; trách nhiệm tổ chức thực hiện tại một số địa phương cần được tăng cường.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện tốt, đó là kiểm soát và quản lý đội tàu cá có nguy cơ cao; xác định rõ trách nhiệm của từng chủ tàu, địa phương liên quan; hoàn thiện cơ chế dữ liệu tàu cá trên phần mềm quản lý tàu cá đảm bảo dữ liệu có thông tin, trạng thái xử lý đối với tàu cá vi phạm; doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; các bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện kiểm chứng lựa chọn ngẫu nhiên các cảng cá, địa phương ven biển để kiểm tra đột xuất tình hình khắc phục những điểm tồn tại theo cảnh báo của EC.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, nhấn mạnh: Gỡ thẻ vàng của EC là nhiệm vụ quan trọng gắn với phát triển ngành Thủy sản bền vững. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm các nhóm vấn đề EC còn khuyến nghị.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực tham mưu tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phát huy vai trò của tổ công tác xử lý những tồn tại và phối hợp với các bộ, ngành làm rõ theo yêu cầu của EC; tập trung thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước nhất là hoạt động xuất nhập, dời cảng bến; hạn chế tối đa tàu vi phạm từ nay đến cuối năm; đôn đốc, đẩy mạnh tuyên truyền cách làm hay ở những địa phương làm tốt để nhân rộng, thống nhất cách làm, xử lý vi phạm. Về số liệu tàu cá, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải liên thông, thống nhất cách thức khai thác dữ liệu dùng chung.