Đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh

Chiều 29/10, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh đã đón đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga do ông Aleksandr Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh đón đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga do ông Aleksandr Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Chào mừng đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp tỉnh Irkutsk, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh bày tỏ mong muốn, hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử địa phương; xác định các lĩnh vực có khả năng hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trao đổi với ông Aleksandr Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng lập pháp tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh (từ 29/10 - 1/11/2026) đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp tỉnh Irkutsk sẽ thăm, làm việc với một số cơ quan, đơn vị và tiến hành hội đàm với HĐND thành phố.