Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh tiếp xã giao Thống đốc thành phố Saint Petersburg

Chiều 24/11, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng tiếp xã giao ông Beglov Alexander Dmitrievich, Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng bày tỏ vui mừng đón Thống đốc cùng đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh; đồng thời giới thiệu khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố từ đầu năm 2026 đến nay; những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Quảng Ninh luôn xác định hội nhập và hợp tác quốc tế là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh khẳng định, việc tăng cường quan hệ với những địa phương có vị thế, tiềm lực như Saint Petersburg có ý nghĩa thiết thực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh (Việt Nam) Bùi Văn Khắng tặng quà lưu niệm cho Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga).

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đề nghị hai địa phương tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, trọng tâm là phát triển du lịch, kết nối hàng không, phát triển đô thị, cảng biển, năng lượng, văn hóa, giáo dục và bảo tồn di sản. Cùng với đó, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kết nối các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những chương trình, dự án thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Quảng Ninh, ông Beglov Alexander Dmitrievich, Thống đốc thành phố Saint Petersburg, đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Quảng Ninh, đặc biệt trong phát triển du lịch, kinh tế biển và hạ tầng đô thị. Ông khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Quảng Ninh trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi địa phương.

Thống đốc thành phố Saint Petersburg đề xuất nghiên cứu mở đường bay thẳng từ Saint Petersburg đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đây là đề xuất có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu nhân dân, thu hút khách du lịch Nga đến Quảng Ninh và khách du lịch Việt Nam đến Saint Petersburg, mà còn mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai địa phương.

Các đại biểu tham dự tiếp xã giao chụp ảnh lưu niệm.

Với lợi thế về tài nguyên du lịch, di sản văn hóa và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ của Quảng Ninh, việc hình thành đường bay thẳng, nếu được triển khai, sẽ góp phần mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế, nâng cao hiệu quả khai thác Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đồng thời tạo thêm cầu nối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg tại Quảng Ninh là dịp để hai địa phương tăng cường sự hiểu biết, củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.