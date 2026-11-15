"Đổi gió" cuối tuần, tìm về những miền xanh

Cuối tuần, thay vì tìm đến những khu vui chơi đông đúc, nhiều gia đình chọn ruộng vườn, ao cá để trẻ được khám phá, người lớn thư giãn giữa không gian xanh, yên tĩnh. Du lịch nông trại thành lựa chọn hấp dẫn cho những chuyến “đổi gió” cuối tuần.

Nhờ những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, phù hợp nhiều lứa tuổi, du lịch nông trại ngày càng hút khách, thúc đẩy nhiều mô hình mới ra đời và liên tục làm phong phú hoạt động phục vụ du khách. Sức hút ấy hiện diện ngay gần khu dân cư, nơi những khoảng xanh trở thành điểm hẹn cuối tuần.

Không gian xanh mát, yên bình tại Đòng Đòng Farmstay và các nông trại đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều du khách.

Tại phường Hoành Bồ, Làng Bông Ita, ở khu Bằng Xăm, mở đầu năm 2026, rộng hơn 6ha với đồng lúa, vườn rau, ao cá, khu vật nuôi, hấp dẫn với trải nghiệm đạp xe, câu cá, cắm trại. Cùng địa bàn, Khe O Xanh hoạt động từ dịp 30/4, hút khách dã ngoại bên suối tự nhiên. Riêng Đòng Đòng Farmstay của xã viên HTX Toàn Phú tận dụng vườn cây, luống rau, ao cá, kết hợp ẩm thực và nghỉ ngơi giữa không gian đồng quê. Mỗi điểm mang nét riêng với ẩm thực dân dã, không gian đồng quê yên bình.

Rời những khoảng xanh Hoành Bồ, du khách có thể đến Vân Đồn khám phá sức hấp dẫn của mùa quả chín. Ở vùng cam Vạn Yên, vườn cam 68 tại thôn Cái Bầu là địa chỉ đáng ghé vào vụ cuối năm. Trên những triền đồi có suối nhỏ, du khách được hướng dẫn chọn quả, tự tay hái cam, tìm hiểu giống cam bản địa rồi mua nông sản tại vườn. Cũng tại Vân Đồn, Khe Mai Farm liên kết các hộ dân tổ chức tham quan, thu hái ổi, thanh mai, vải, thanh long theo mùa, kết hợp câu cá, ẩm thực và nghỉ nhà gỗ. Chuyến đi vì thế còn có câu chuyện về người trồng cây, sản vật địa phương.

Tiếp nối hành trình khám phá nông nghiệp, vùng cao Hoành Mô mang đến những trải nghiệm khác biệt. Ở Hoành Mô, vườn hoa Cao Sơn có thược dược, lan vũ nữ cùng giống bí ngô Atlantic Giant từng cho quả nặng 126kg, khơi gợi tò mò về cách trồng trọt. Cũng ở Hoành Mô, Homestay Hoàng Sằn đem lại cảm giác gần gũi giữa ruộng vườn, vườn mận và ngôi nhà đất truyền thống của người Tày được phục dựng. Du khách tìm hiểu bếp lửa, nông cụ, bữa cơm, nếp sinh hoạt vùng cao, thêm cách cảm nhận đời sống bản địa.

Khám phá nét đẹp văn hóa bản địa tại Homestay Hoàng Sằn (xã Hoành Mô).

Không dừng ở những địa chỉ trên, du lịch nông trại ngày càng hiện diện tại nhiều xã, phường. Phía Tây có Happy Farm tại Uông Bí, Green Farm 188 ở Mạo Khê với nhà màng trồng rau thủy canh, không gian làng quê Yên Đức thuộc Hoàng Quế. Phía Đông, đồi chè Quảng Long ở Đường Hoa hướng tới hoạt động hái, sao chè; Family Ecozone ở Hải Lạng kết hợp nông trại với thiên nhiên, còn trang trại Nhân Đào (phường Móng Cái 1) đón khách tìm hiểu vườn cây, khu chăn nuôi.

Dù khác biệt về cảnh quan, cách tổ chức, các mô hình cùng có sức hút: Du khách được tham gia thay vì chỉ ngắm cảnh. Với quỹ nghỉ ngắn, nhiều gia đình chọn điểm gần nhà, có hoạt động cho nhiều lứa tuổi.

Người lớn thư giãn giữa cây xanh, trẻ được lấm tay với đất, biết cây trái lớn lên và thực phẩm được làm ra thế nào. Giữa nhịp sống gắn với màn hình, nhu cầu vận động, trò chuyện càng khiến nông trại hấp dẫn. Giá trị chuyến đi vì thế nằm ở trải nghiệm thật, sự gắn kết, thay vì chỉ chụp ảnh check-in.

Du khách thích thú tham quan, check-in và tự tay thu hoạch thanh long tại nông trại Khe Mai farm.

Song để giữ chân khách lâu dài, các nông trại cần khắc phục tính mùa vụ, thiếu trải nghiệm sau mùa hoa, quả; dịch vụ còn thiên về ăn uống, chụp ảnh, trong khi hướng dẫn, vệ sinh, an toàn và giá cả chưa đồng đều. Việc lạm dụng tiểu cảnh, bê tông hóa cũng dễ làm mất những nét văn hóa miền quê.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á, nhấn mạnh: Cần “lấy chất lượng trải nghiệm, hiệu quả kinh tế và tính bền vững làm thước đo”. Với du lịch nông trại, cần kết nối vườn cây, làng nghề, ẩm thực và lưu trú farmstay, thiết kế hoạt động theo mùa để khách có lý do quay lại. Nhà vườn cần có sản phẩm thực sự để khách tham gia, có người kể chuyện nghề, giá dịch vụ minh bạch và liên kết với đơn vị lữ hành.