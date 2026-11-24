Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa

Văn hóa đang mở ra dư địa để du lịch Quảng Ninh phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và giá trị trải nghiệm. Văn hóa là chất liệu để đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng kết nối liên vùng và bổ sung sức hấp dẫn cho hệ thống du lịch hiện có.

Văn hóa biển Quảng Ninh là tài nguyên đặc biệt cho phát triển du lịch.

Sở hữu vùng biển đảo rộng lớn với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và khu bảo tồn biển Cô Tô - đảo Trần, Quảng Ninh từ lâu đã phát huy lợi thế này để phát triển du lịch. Tuy nhiên, các sản phẩm biển vẫn chủ yếu tập trung vào tham quan, ngắm cảnh. Trong yêu cầu nâng cao chất lượng và giá trị du lịch, thành phố đang chú trọng khai thác những lớp trầm tích văn hóa biển.

GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định: Quảng Ninh là vùng duyên hải, nơi con người sớm tiếp xúc và tương tác với biển. Quá trình đó tạo nên những giá trị văn hóa vật thể phong phú, được minh chứng qua hệ thống di tích khảo cổ có niên đại từ khoảng 25.000 năm trước và kéo dài qua các giai đoạn lịch sử.

Kết nối Vịnh Hạ Long với thương cảng cổ Vân Đồn để kể câu chuyện văn hóa biển đang là hướng đi được nhiều doanh nghiệp du lịch quan tâm. Thay vì chỉ khai thác cảnh quan, hành trình khám phá vùng vịnh có thể mở rộng sang những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hoạt động giao thương trên biển. Ông Lê Việt Đức, Giám đốc điều hành Công ty Du thuyền Bhaya Hạ Long, chia sẻ: “Khách du lịch nước ngoài họ rất thích tìm hiểu về văn hóa. Với Quảng Ninh, các giá trị lịch sử, văn hóa cũng là một lợi thế để phát triển du lịch. Đơn cử như Thương cảng cổ Vân Đồn, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm du lịch về lịch sử, văn hóa, giúp du khách tìm hiểu về một thương cảng từng có vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương trên biển”.

Đồng bào Sán Chỉ tại khu vực Bình Liêu, TP Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Học

Không gian du lịch văn hóa cũng cần được mở rộng từ vùng biển đến miền núi, biên giới, nơi lưu giữ bản sắc của các cộng đồng dân tộc. Một hành trình kết hợp cảnh quan, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng sẽ góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho du khách. Bà Nhữ Thị Ngần, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội, cho rằng: “Quảng Ninh có du lịch cộng đồng ở các địa bàn như Tiên Yên, Bình Liêu, Móng Cái, nơi có cảnh quan miền núi, biên giới với văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ... Theo tôi, cần từng bước dịch chuyển một phần trọng tâm phát triển du lịch về những khu vực này, đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ và đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cách làm này sẽ góp phần giãn không gian du lịch, giảm áp lực cho những điểm đến vốn đã đông khách, đồng thời mở ra những không gian du lịch mới”.

Ở phía Tây thành phố, liên kết các vùng văn hóa để hình thành những hành trình xuyên suốt cũng đang được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong đó, Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, cái nôi của Phật giáo Trúc Lâm, giữ vai trò trung tâm kết nối với các di tích lịch sử, văn hóa lân cận, như Khu Di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều và sông Bạch Đằng.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đề xuất: “Cần xây dựng các tour du lịch kết nối Yên Tử với những di tích, điểm đến lân cận, đồng thời phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương để thu hút du khách tham quan trước và sau hành trình đến với Yên Tử. Cách làm này không chỉ góp phần phân bổ lượng khách hợp lý hơn, giảm áp lực cho điểm đến mà còn tạo thêm việc làm, sinh kế cho người dân thông qua hoạt động sản xuất, cung ứng các sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương”.

Không chỉ dừng ở di sản thiên nhiên, di sản văn hóa và bản sắc cộng đồng, Quảng Ninh còn hướng tới khai thác giá trị di sản công nghiệp. Trong đó, văn hóa ngành Than với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” là chất liệu đặc trưng để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch. Thực hiện Nghị quyết số 80 - NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị, thành phố và ngành Than đang xúc tiến xây dựng các tour tham quan mỏ than, hướng tới xây dựng bảo tàng chuyên đề về ngành Than.

Câu chuyện văn hóa riêng của Quảng Ninh, khi được kết nối và chuyển hóa thành sản phẩm du lịch cụ thể không chỉ làm phong phú hành trình khám phá mà còn tạo nên dấu ấn khác biệt, góp phần giữ chân du khách lâu hơn.