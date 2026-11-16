Truyền hình
Phát thanh
Báo in
English
中文
Đăng nhập
Báo Quảng Ninh điện tử
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Shorts
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn học - Nghệ thuật
Văn hoá
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
QTVGo
VTVGo-QN
Tìm kiếm
Chuyên mục
Chính trị
Xây dựng Đảng
Học và làm theo Bác
Theo kiến nghị cử tri
Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn học - Nghệ thuật
Văn hoá
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Pháp luật
An toàn giao thông
Thể thao
Quốc tế
Quảng Tây
Multimedia
E-MAGAZINE
Infographics
Video Clip
Ảnh
Video QN360
QTVGo
VTVGo-QN
Truyền hình
Phát thanh
Báo in
0
Du lịch
61.324 tỷ đồng - là tổng thu từ du lịch 10 tháng năm 2026 của Quảng Ninh
16/11/2026 09:09
Báo Quảng Ninh trên
Tin liên quan
Du lịch kết nối vịnh Hạ Long - Lan Hạ: Làm sao để gia tăng sức hút?
"Đổi gió" cuối tuần, tìm về những miền xanh
Làm du lịch từ chuỗi sự kiện văn hóa
Mỗi ngày một con số
14/11/2026 09:09
91,41% - là tỷ lệ thửa đất của Quảng Ninh có dữ liệu đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”
13/11/2026 09:28
342.643 - là số trẻ mầm non và học sinh trên địa bàn thành phố đã được khám sức khỏe định kỳ
12/11/2026 09:19
1.786 ha - là diện tích rừng ngập mặn được trồng mới và phục hồi tại Quảng Ninh trong giai đoạn 2021-2025
11/11/2026 09:29
28 - là số cụm công nghiệp thành lập mới hoặc mở rộng trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay
10/11/2026 09:19
278.000 tỷ đồng - là tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến hết tháng 10/2026
từ khóa:
#Quảng Ninh
#Du lịch
#Doanh thu du lịch
#Kinh tế địa phương
Cùng chuyên mục
Mùa thu Hàn Quốc và những trải nghiệm khó quên
Mở rộng không gian du lịch trên vịnh Bái Tử Long
Hướng đến đón 6 triệu lượt du khách quốc tế
Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu
Quảng Ninh đón đoàn khách Nga trải nghiệm sản phẩm mới
Chuyển đổi số thúc đẩy du lịch thông minh
Thêm cơ hội kết nối thị trường du lịch
Bảo đảm ưu đãi đầu tư du lịch gắn với hiệu quả và phát triển bền vững
Tăng nguồn khách quốc tế từ tàu biển
Trao kinh phí ủng hộ chương trình vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
Du lịch mỏ than: Cần sự phối hợp tổ chức phù hợp
Vịnh Hạ Long hút khách nước ngoài mùa thu đông
Phố biển mùa hoa giấy
Mùa vàng soóng cọ níu chân du khách
Chung tay bình chọn Yên Đức là điểm đến du lịch nông thôn tốt nhất Việt Nam
Đánh thức tiềm năng du lịch vùng cao
Quảng Ninh khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế
Thúc đẩy du lịch thông minh
Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái Lựng Xanh, Thành Đẳng - Bình Hương
Phát triển du lịch cộng đồng
Xem thêm
Đóng
QTV Go
Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.
app-store
google-play