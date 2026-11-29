Quảng La tạo sức hút cho du lịch địa phương

Với lợi thế về bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, xã Quảng La đang từng bước khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, gắn với hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao để tạo sức hút cho du lịch địa phương.

Nằm giữa không gian núi rừng, Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y Bằng Cả là nơi lưu giữ nhiều nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc. Mỗi năm, vào dịp đầu xuân, Hội làng Bằng Cả lại trở thành điểm hẹn của người dân và du khách. Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc Dao Thanh Y, với các nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm.

Tại Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, các hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghề thêu, học hát tiếng dân tộc, học chữ Nôm Dao cũng được duy trì. Tổ du lịch cộng đồng cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm như nấu rượu bâu, múa hát dân tộc, ngâm chân bằng thảo dược… giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về đời sống, phong tục và nếp sinh hoạt của đồng bào Dao Thanh Y.

Tổ du lịch cộng đồng xã Quảng La thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giúp du khách tìm hiểu về đời sống, phong tục và nếp sinh hoạt của đồng bào Dao Thanh Y.

Bà Trương Thị Oanh, Tổ trưởng Tổ du lịch cộng đồng Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, cho biết, việc giữ gìn văn hóa bắt đầu từ chính nếp sinh hoạt hằng ngày của người dân. Các thành viên trong tổ tích cực tham gia những hoạt động bảo tồn, truyền dạy kỹ năng truyền thống, góp phần duy trì bản sắc dân tộc và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc tới du khách.

Quảng La hiện có hơn 2.300 hộ dân với trên 9.500 nhân khẩu, khoảng 72,4% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn vẫn duy trì những nét văn hóa đặc sắc của người Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán và người Tày, thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, tín ngưỡng, phong tục tập quán. Trong đó, Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y và Lễ mừng cơm mới của người Tày đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Đây là những giá trị cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống và nghiên cứu khai thác phù hợp với hoạt động du lịch.

Sau sáp nhập 4 xã Quảng La, Bằng Cả, Dân Chủ và Tân Dân, không gian phát triển của địa phương được mở rộng, với nhiều lợi thế về cảnh quan tự nhiên, tài nguyên rừng và văn hóa. Những cánh rừng, hồ, suối, đồi núi cùng các làn điệu hát Then, đàn Tính, nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng của địa phương là tiềm năng để Quảng La phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch văn hóa. Địa phương cũng được xác định là vùng đệm sinh thái - văn hóa, có khả năng kết nối với trục di sản và sinh thái Tây Yên Tử.

Cùng với phát triển du lịch văn hóa, Quảng La cũng chú trọng khai thác lợi thế sản xuất nông nghiệp, cảnh quan tự nhiên để phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Những vườn cây ăn quả, vùng sản xuất nông nghiệp hay không gian sinh thái là nguồn tài nguyên có thể kết nối, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến với địa phương.

Du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống tại khu du lịch sinh thái LalaLand - Quảng La Paradise.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng La cho biết: Những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là nguồn lực bền vững, cũng là điểm nhấn trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm thu hút du khách, kết nối các nhà đầu tư tham gia phát triển văn hóa địa phương. Qua đó, vừa bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, vừa tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hiện nay, xã đang tập trung rà soát các nguồn tài nguyên, đánh giá điều kiện thực tế và khả năng kết nối các tuyến, điểm du lịch. Việc xây dựng định hướng phát triển du lịch được đặt trong tổng thể không gian rộng lớn, khai thác lợi thế về rừng, cảnh quan, sản xuất nông - lâm nghiệp và bản sắc văn hóa. Trong đó, thôn Bằng Cả với điểm nhấn là Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y được kỳ vọng sẽ tạo sức hút riêng, kết nối với các hoạt động tham quan, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để Quảng La từng bước mở rộng các hoạt động du lịch, tạo thêm sức hút cho vùng đất giàu bản sắc văn hóa này.