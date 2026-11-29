Sắc màu vùng cao mùa thu đông

Thu sang, đông tới, những bản làng vùng cao ở Quảng Ninh mang một vẻ đẹp đầy cuốn hút với núi non trùng điệp, ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, thung lũng ẩn hiện trong làn mây mờ. Giữa khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt là nhịp sống bình dị cùng những phong tục, tập quán và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Sự giao hòa giữa cảnh sắc và bản sắc văn hóa tạo nên sức hấp dẫn riêng, đưa vùng cao Quảng Ninh trở thành điểm đến trải nghiệm thú vị trong hành trình du lịch thu đông.

Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Lục Hồn vào thu. Ảnh: Việt Anh

“Mùa vàng”, “mùa lúa chín” là những tên gọi được du khách dành cho Lục Hồn vào thời điểm đẹp nhất trong năm, khi những thửa ruộng bậc thang chuyển sắc vàng óng, trải dài theo triền núi. Đến đây, du khách có thể thỏa sức chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên rộng mở, khám phá những bản làng bình yên, hòa mình vào chuỗi hoạt động Hội Mùa vàng Lục Hồn diễn ra từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11. Đặc biệt, hoạt động trekking, săn mây, cắm trại, đón bình minh hay ngắm hoàng hôn từ đỉnh Cao Xiêm với độ cao hơn 1.400m mang đến những trải nghiệm đáng nhớ.

Chia sẻ về trải nghiệm tại đây, chị Vũ Quỳnh Anh (phường Mạo Khê) cho biết: Trước đây, tôi chỉ biết đến Lục Hồn qua những hình ảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín, nhưng khi trực tiếp đến đây mới cảm nhận hết vẻ đẹp của vùng đất này. Từ trên đỉnh Cao Xiêm được phóng tầm mắt ngắm nhìn núi non trùng điệp, hùng vĩ, những thung lũng xanh thẳm và biển mây bồng bềnh thật sự là trải nghiệm khó quên.

Một trong những yếu tố làm nên nét riêng của du lịch Lục Hồn là cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ. Du khách có thể ghé thăm những bản làng, trò chuyện với người dân địa phương, tìm hiểu nghề thêu trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y, trải nghiệm giã bánh dày của người Sán Chỉ hay thưởng thức những món ăn mang hương vị núi rừng. Đặc biệt, tham gia nghi lễ mừng cơm mới của người Tày tại đình Lục Nà hoặc chính homestay bản địa giúp du khách hiểu thêm về phong tục tri ân đất trời, tổ tiên, mừng thành quả lao động sau một mùa gieo trồng, thu hoạch của bà con.

Du khách hào hứng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa sắc vàng rực rỡ của ruộng lúa Đại Dực (xã Đông Ngũ).

Khi sắc vàng trên những thửa ruộng bậc thang dần khép lại, những cánh đồng hoa lau trắng muốt qua mùa, Lục Hồn lại đón mùa hoa sở nở trắng tinh khôi. Hội hoa sở tổ chức vào dịp cuối năm với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống tiếp tục nối dài sức hút của du lịch Lục Hồn những ngày đông.

Cùng với Lục Hồn, lễ hội Mùa vàng miền Soóng cọ (xã Đông Ngũ) cũng là điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Sán Chỉ. Giữa núi rừng xanh thẳm, những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn theo triền đồi, những nếp nhà bình yên cùng cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ tạo nên sức hút riêng của vùng cao trong mùa lúa chín. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn có dịp tìm hiểu đời sống, phong tục truyền thống thông qua những làn điệu Soóng cọ ngọt ngào, điệu múa Tắc xình, các nghi thức cầu mùa, mừng được mùa cùng hoạt động giới thiệu nông sản, ẩm thực và trò chơi dân gian của đồng bào Sán Chỉ.

Du khách được trải nghiệm và theo dõi quy trình chế tác đàn tính tại Ngày hội Di sản Then Tày năm 2026. Ảnh: Hoàng Gái

Bình Liêu lại mang đến một điểm nhấn riêng trong hành trình du lịch mùa đông với các hoạt động tôn vinh di sản văn hóa. Ngày hội Di sản Then Tày năm 2026 với chủ đề “Mạch Then nơi biên cương”, diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, là dịp giới thiệu, lan tỏa giá trị di sản của đồng bào Tày. Bên cạnh chương trình nghệ thuật Then - đàn tính, ngày hội còn có các hoạt động trưng bày tư liệu, nhạc cụ, trang phục truyền thống, giới thiệu quy trình chế tác đàn tính và trải nghiệm học hát Then cùng nghệ nhân.

Không chỉ thông qua các lễ hội, những ngày hội văn hóa ở cơ sở cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với vùng cao ở Quảng Ninh. Lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tháng 11 vừa qua đã tạo thêm không gian giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa cộng đồng.

Tại xã Quảng La, ngày hội được tổ chức ở Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, giới thiệu những phong tục, tập quán, nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào. Trong khi đó, tại xã Ba Chẽ, phiên chợ vùng cao trở thành không gian giao lưu văn hóa, nơi người dân giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, quảng bá ẩm thực địa phương và tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian...

Sức hút của du lịch vùng cao ở Quảng Ninh trong mùa thu đông không chỉ nằm ở vẻ đẹp của núi rừng hay những khoảnh khắc mùa vàng, mùa hoa, mà còn được tạo nên từ chiều sâu văn hóa bản địa. Việc kết nối trải nghiệm khám phá thiên nhiên với lễ hội, phong tục, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng đang mở ra hướng phát triển đa dạng cho du lịch miền núi, biên giới, tạo cơ hội để người dân tham gia phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.