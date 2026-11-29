Để vùng cao đến gần du khách hơn

Khu vực các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô thuộc vùng cao, biên giới, hội tụ được vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên phong phú cũng như sắc màu văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Khai thác lợi thế này trong phát triển du lịch cộng đồng, chính quyền địa phương và người dân bản địa đã từng bước mày mò sáng tạo, từ xây dựng các homestay, sản phẩm trải nghiệm, tổ chức các sự kiện, lễ hội… để thu hút du khách.

Trong khuôn khổ triển khai dự án Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vào hoạt động phát triển du lịch tại các xã này trong 2 năm gần đây, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ viện trợ không hoàn lại, các chuyên gia Nhật Bản đã trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Qua đó, đoàn đã có những đánh giá rất thiết thực, cụ thể giúp bà con nhiều gợi ý hữu ích khi phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn và phát huy nguyên bản văn hóa của đồng bào.

Du khách Nhật tham quan nhà cổ và tìm hiểu về cây đàn tính của đồng bào Tày

﻿tại ﻿xã Lục Hồn. Ảnh: Nguyễn Thị Thiển (Sở VH-TT&DL).

Các chuyên gia Nhật Bản gợi mở bà con khai thác tối đa những yếu tố thiên nhiên, văn hóa bản địa trong các tour du lịch. Trước tiên là về trang phục, bà con nên mặc trang phục truyền thống để chào đón du khách, trò chuyện với khách về ý nghĩa của trang phục, văn hóa truyền thống của đồng bào. Trong không gian ngôi nhà truyền thống, du khách sẽ được giới thiệu về tour cũng như nghỉ ngơi, thưởng thức trà và nghe giới thiệu những đặc điểm nổi bật về đời sống người Dao, Tày...

Ở các chặng di chuyển bộ hay trekking núi cùng với du khách, người hướng dẫn có thể giới thiệu và giải thích về các loài cây ăn được, cây dược liệu cùng những loại thực vật đặc trưng mọc tự nhiên trong khu vực. Đặc biệt, nếu có thêm trải nghiệm thu hoạch hoặc hái lượm sẽ càng tăng thêm sự thích thú của người tham gia tour...

Gia tăng tính tương tác, trải nghiệm

Không chỉ là mặc và giới thiệu về trang phục truyền thống của người Dao, Tày nơi đây, tính tương tác, giao lưu giữa đồng bào và du khách còn thể hiện trong suốt quá trình trải nghiệm của du khách. Bà con có thể cùng chuẩn bị bữa ăn với những du khách có nhu cầu, qua đó tạo thời gian giao lưu, cùng du khách đan lát, làm xôi màu…

Việc người dân mặc trang phục truyền thống đón tiếp khách được chuyên gia đánh giá cao.

Khi bắt đầu tất cả các hoạt động trải nghiệm, các chuyên gia khuyên bà con trước tiên cần giới thiệu, giải thích và làm mẫu, sau đó mới để du khách trực tiếp tham gia. Đơn cử như với nghề đan lát tre truyền thống, bà con có thể giải thích các sản phẩm tre đan được người dân sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày ra sao, giúp du khách hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm. Hay bà con có thể giới thiệu ý nghĩa của từng màu sắc trong món xôi ngũ sắc truyền thống của người Tày. Để gia tăng tính trực quan, sinh động, bà con nên ưu tiên sử dụng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên trong quá trình trưng bày và phục vụ. Chuẩn bị mẫu các loại cây, lá hoặc nguyên liệu tự nhiên dùng để tạo màu cho xôi và giải thích công dụng của từng loại trước khi du khách thưởng thức. Điều này sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn về nguồn gốc các màu sắc tự nhiên cũng như tri thức bản địa trong ẩm thực truyền thống của đồng bào.

Nếu như xôi có thể thưởng thức ngay thì với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre, bà con cần chuẩn bị khu vực trưng bày và bán các sản phẩm đan lát do người dân trong bản chế tác để du khách có thể mua về làm quà. Quá trình trải nghiệm, du khách cũng có thể hoàn thành một món đồ thủ công nhỏ có thể mang về làm kỷ niệm, giúp lưu giữ những ký ức đẹp về chuyến đi.

Ngôi nhà theo kiểu nhà trình tường của người Dao được xây dựng phục vụ du khách lưu trú tại xã Hoành Mô.

Với âm nhạc truyền thống (như biểu diễn đàn tính và các bài hát truyền thống) cũng vậy, bà con cần giới thiệu trước, sau khi kết thúc phần biểu diễn, hãy tạo cơ hội để người tham gia trải nghiệm chơi nhạc cụ và giao lưu.

Nhìn thấy, hiểu và trải nghiệm chính là cách để văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách. Đánh giá cao điều này, những du khách tham gia tour cùng chuyên gia Nhật Bản đã bày tỏ: Thật tuyệt khi có thể cảm nhận được cuộc sống đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động được tham gia cùng người dân địa phương là điều thú vị nhất. Thông qua những hoạt động cùng thực hiện, đây là cơ hội quý giá để giao lưu và rút ngắn khoảng cách với người dân địa phương.

Nhiều ý kiến còn đề xuất được trải nghiệm sâu hơn, như: Có khoảng 5 ngôi nhà truyền thống ở bản Cáu (xã Lục Hồn). Nếu có thể di chuyển trong phạm vi phù hợp, việc tham quan thêm 2-3 ngôi nhà để tìm hiểu sự khác biệt và đặc điểm của từng ngôi nhà cũng là một ý tưởng hay. Cũng có thể bổ sung trải nghiệm làm nhà truyền thống, chẳng hạn như trải nghiệm làm đất làm tường, tre làm mái và ngói lợp. Đối với trải nghiệm làm xôi ngũ sắc, sẽ tốt hơn nếu có thể tham gia thu hái và phân loại lá, cũng như tạo màu cho gạo nếp. Ngoài ra, có thể bổ sung các hoạt động như nhóm lửa và mặc thử trang phục truyền thống…

Tạo nét khác biệt cho ẩm thực vùng miền

Ẩm thực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô mang những nét văn hóa đặc sắc riêng. Trải nghiệm ẩm thực trong quá trình du lịch là nhu cầu thiết yếu, cũng giúp du khách cảm nhận gần gũi nhất về văn hóa và đời sống của địa phương.

Các món ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là điều cần chú trọng khi phục vụ du khách.

Sự phong phú về thực đơn là cần thiết, vì vậy đối với những du khách lưu trú, cần sắp xếp thực đơn sao cho các bữa ăn không bị trùng lặp nhiều nhất có thể. Các chuyên gia Nhật Bản nhấn mạnh: Không chỉ đơn thuần phục vụ món ăn, việc người dân tộc thiểu số giới thiệu “món ăn sử dụng những nguyên liệu gì” và “món ăn đã được truyền lại trong bối cảnh lịch sử, văn hóa như thế nào” sẽ giúp nâng cao đáng kể mức độ hài lòng của du khách.

Đặc biệt, nếu việc giới thiệu nội dung theo hướng: Món ăn chỉ được dùng vào những ngày lễ mừng; món ăn được lưu truyền từ xa xưa; các loại nông sản đã được sử dụng trong món ăn như thế nào; món ăn chỉ có thể thưởng thức vào một mùa nhất định… sẽ giúp du khách có thể hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương từ ẩm thực. Phần giải thích món ăn có thể làm trước bữa ăn, cũng có thể giới thiệu thông qua cuộc trò chuyện của bà con với khách trong khi dùng bữa.

Để du khách nước ngoài có thể yên tâm thưởng thức bữa ăn, việc xây dựng cơ chế phục vụ bữa ăn an toàn và tạo cảm giác an tâm thì việc chú ý đến vệ sinh thực phẩm rất quan trọng. Các chuyên gia lưu ý 5 chìa khóa về vệ sinh thực phẩm, bao gồm: Giữ sạch sẽ cả tay khi chế biến cũng như dụng cụ chế biến và không để côn trùng gây hại hoặc vật nuôi tiếp xúc với thực phẩm; tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín; nấu chín kỹ; bảo quản ở nhiệt độ an toàn; sử dụng nước và nguyên liệu an toàn. Đối với du khách nước ngoài thì bên cạnh khâu vệ sinh thực phẩm, việc chú ý đến văn hóa ẩm thực, tôn giáo và sức khỏe cũng rất quan trọng, như các vấn đề về dị ứng thực phẩm hay những trường hợp ăn chay, thuần chay hoặc kiêng kị vì lý do tôn giáo…

Món ăn phong phú, trang trí sinh động tạo trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách.

Cách cải thiện việc chế biến món ăn và xây dựng thực đơn phong phú cũng được các chuyên gia đề cao. Theo đó, bữa ăn của địa phương cần tận dụng các nguyên liệu theo mùa và món ăn truyền thống đặc trưng của vùng, đồng thời chú ý đến sự dễ ăn và cân bằng dinh dưỡng, nhằm tạo ra những món ăn khiến du khách hài lòng. Ấn tượng về món ăn không chỉ thay đổi lớn bởi hương vị, mà còn bởi cách trình bày, dụng cụ đựng món ăn và không khí của bàn ăn. Theo đó, bà con có thể sử dụng các chất liệu địa phương như khăn trải bàn hoặc lá chuối, dùng thêm các loại lá để trang trí nguyên liệu, hoặc các loại trái cây có màu sắc đẹp, phong phú, bữa ăn sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ đối với thực khách…

Thiết nghĩ, những kinh nghiệm này không chỉ phù hợp với các xã trong vùng dự án mà có thể chia sẻ, nhân rộng tại nhiều khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Ninh.