Thêm trải nghiệm từ những cung đường

Trên đỉnh núi mờ sương hay những con đường xuyên miền di sản, các giải chạy đang mở thêm cách khám phá Quảng Ninh. Những hành trình chinh phục ấy còn gợi hướng phát triển sản phẩm du lịch giàu trải nghiệm.

Trên những triền cỏ Cao Xiêm, hàng trăm bước chân nối nhau vượt dốc trong giải trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng” ngày 17/10/2026 tại xã Lục Hồn. Gần 700 VĐV tham gia cung đường khoảng 2,5km, qua các trạm Rừng Hồi, Đồi Cỏ Cao, Săn Mây để lên đỉnh núi cao 1.429m. Cuộc leo núi đưa người tham gia đến gần hơn với cảnh sắc vùng cao giữa mùa thu.

Cung đường Cao Xiêm với vẻ đẹp mới lạ đang thu hút đông du khách đến khám phá

﻿và trải nghiệm trekking.

Anh Nguyễn Minh Hải (phường Hà Lầm), người tham gia giải, chia sẻ: Điều hấp dẫn ở những cung đường vùng cao là cảnh sắc núi rừng và văn hóa bản địa. Sau mỗi lần chinh phục, tôi lại muốn trở về để khám phá kỹ hơn vùng đất ấy.

Không dừng ở một cuộc thi, sức hút của Cao Xiêm đang được Lục Hồn khai thác thành sản phẩm du lịch. Trước giải đấu tháng 10, địa phương đã tổ chức tour mẫu vào tháng 5, kết hợp leo núi, cắm trại, khám phá văn hóa và ẩm thực bản địa. Việc duy trì những trải nghiệm ấy sau ngày hội được kỳ vọng sẽ đưa du khách trở lại với cung đường.

Cùng hướng khai thác thể thao gắn với trải nghiệm điểm đến, Yên Tử Ultra Trail 2026 diễn ra đầu tháng 9, thu hút khoảng 2.000 VĐV đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp nối sức hút ấy, Yên Tử Heritage Marathon lần thứ 3 dự kiến diễn ra ngày 28-29/11 với bốn cự ly 5, 10, 21 và 42km; đến 22/10 đã có hơn 1.600 người đăng ký. Ban tổ chức cũng nghiên cứu điều chỉnh tuyến 42km theo hướng Khe Song - Thác Bạc, đồng thời rà soát điều kiện an toàn.

Bên cạnh những đường chạy giữa núi rừng, giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lại mở ra hành trình kết nối các điểm đến lịch sử. Mùa đầu năm 2025 quy tụ 412 VĐV, chinh phục cung đường gần 40km nối khu di tích nhà Trần ở Đông Triều với Yên Tử. Giải lần thứ hai dự kiến diễn ra ngày 6/12/2026, tiếp tục quảng bá tuyến di sản qua hoạt động thể thao.

Cảnh sắc núi rừng hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa, tâm linh tạo nên sức hấp dẫn riêng của Yên Tử.

Mỗi giải đấu mang một sắc thái riêng, song sức hấp dẫn đều vượt ra ngoài thành tích thi đấu. Cao Xiêm có thiên nhiên, bản làng; Yên Tử mang chiều sâu văn hóa Trúc Lâm; tuyến xe đạp gợi mở hành trình tìm hiểu dấu tích nhà Trần. Cảnh quan, lịch sử và đời sống bản địa vì thế trở thành một phần của trải nghiệm vận động, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn điểm đến.

Sức hút ấy cũng mang lại cơ hội phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, nghỉ dưỡng và tham quan, nhất là khi các giải diễn ra ngoài mùa cao điểm. Theo UBND phường Yên Tử, doanh thu một số cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển trong dịp có giải lớn tăng khoảng 20-40% so với ngày thường. Tuy nhiên, hiệu quả trong ít ngày tổ chức mới là bước đầu; những dịch vụ tiếp nối mới có thể giữ khách ở lại lâu hơn và khuyến khích họ quay lại.

Với Lục Hồn, cơ hội phát triển du lịch còn gắn với sinh kế người dân. Trekking có thể kết nối homestay, ẩm thực, chợ phiên và trải nghiệm nghề truyền thống, tạo thêm việc làm dẫn đường, nấu ăn, vận chuyển, giới thiệu sản vật. Bởi vậy, sau giải trekking thu hút gần 700 VĐV, việc phát triển dịch vụ lưu trú, trải nghiệm đi kèm càng có ý nghĩa, giúp du khách có thêm lý do ở lại thay vì chỉ tham gia giải đấu.

Chú trọng kết nối các giải thể thao với dịch vụ, trải nghiệm sẽ giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Dẫu vậy, chuyển sức hút của các cuộc thi thành sản phẩm du lịch thường xuyên vẫn là bài toán cần giải quyết. Theo chuyên gia du lịch PGS.TS Phạm Hồng Long (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội), nhiều hoạt động thể thao vẫn mang tính sự kiện, thiếu liên kết với doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và cộng đồng. Muốn phát huy hiệu quả lâu dài, cần phát triển sản phẩm trải nghiệm trọn gói, nâng cao chất lượng nhân lực, quản lý an toàn và bảo vệ tài nguyên.

Cùng với duy trì lịch giải, các địa phương cần hoàn thiện chỉ dẫn, điểm nghỉ, phương án cứu hộ, xây dựng tour phù hợp từng nhóm khách và giữ gìn cảnh quan, bản sắc. Khi cuộc đua khép lại mà hành trình khám phá vẫn tiếp tục, những cung đường mới thực sự mở thêm cơ hội cho du lịch di sản.