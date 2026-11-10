Đổi mới nhận thức và hành động về người khuyết tật

Quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW (ngày 22/9/2026) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới, nhiều nội dung đổi mới đang được triển khai kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Nhất là những yêu cầu đổi mới về nhận thức, hành động chuyển từ chăm sóc, trợ giúp sang bảo đảm quyền bình đẳng, ưu tiên cơ hội hòa nhập và phát triển của người khuyết tật.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, tại Chỉ thị số 14-CT/TW, Ban Bí thư xác định quan điểm công tác người khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; là thước đo của xã hội văn minh, là yêu cầu của sự phát triển bền vững đất nước.

Chỉ thị nêu rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, chính sách đối với người khuyết tật từ chăm sóc, trợ giúp sang bảo đảm quyền bình đẳng, ưu tiên cơ hội hòa nhập và phát triển đối với người khuyết tật; lấy sự tham gia, khả năng hòa nhập và chất lượng sống của người khuyết tật làm thước đo hiệu quả chính sách. Người khuyết tật có quyền, có năng lực, có khát vọng, có tiềm năng cần được tạo điều kiện để tham gia đóng góp cho đất nước.

Hội Chữ Thập đỏ TP Quảng Ninh tặng quà các em học sinh khuyết tật và mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2026-2027.

Chỉ thị số 14-CT/TW đề ra 5 mục tiêu đề ra đến năm 2030 và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ yêu cầu trách nhiệm cho từng đầu mối. Trong đó, đáng chú ý là những mục tiêu về nâng cao chất lượng và hiệu quả chính sách an sinh xã hội đối với người khuyết tật theo hướng tôn trọng quyền của người khuyết tật, mức sống tối thiểu, hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ người khuyết tật phát triển năng lực, tự chủ và hoà nhập xã hội.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố phát triển các thiết chế, câu lạc bộ và phong trào thể dục, thể thao dành cho người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục, thể thao; tạo cơ hội để người khuyết tật tiếp cận, tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và các hoạt động xã hội. Người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí... Người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, tiếp cận việc làm, vay vốn tạo sinh kế, khởi nghiệp hoặc phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công an phường Móng Cái 3 cấp căn cước lưu động tại nhà, tạo thuận lợi cho công dân là người khuyết tật không tiện di chuyển đến trụ sở làm thủ tục.

Đặc biệt, Chỉ thị đặt mục tiêu phấn đấu là trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm phù hợp với từng dạng khuyết tật; trẻ em và người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và được cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. Trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tạo mọi cơ hội tiếp cận giáo dục phù hợp, hoà nhập và phát triển toàn diện.

Đối với nhóm mục tiêu này, giải pháp đề ra là tăng cường phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, chẩn đoán, can thiệp sớm và phục hồi chức năng; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguyên nhân và trường hợp khuyết tật mới có thể phòng ngừa được, nhất là do tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, bệnh tật... Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ người dân chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn, khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh; khám sàng lọc một số loại bệnh tật phổ biến, nguy cơ khuyết tật phù hợp với từng lứa tuổi, nhóm đối tượng, nhất là trẻ em sơ sinh đến 6 tuổi...

Để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH, cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU (ngày 2/11/2026) về công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW. Đây là bước triển khai quan trọng để công tác người khuyết tật trong tình hình mới trở thành nền nếp, là nghĩa tình và trách nhiệm của cả cộng đồng. Quan trọng nhất, công tác thông tin, tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, đi trước để góp phần thay đổi định kiến, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử; xây dựng môi trường xã hội tôn trọng, bình đẳng, nhân ái, sẻ chia; tạo điều kiện để người khuyết tật tự tin, tự chủ, hoà nhập và tham gia, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.