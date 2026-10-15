Nghị lực vươn lên của người thanh niên khuyết tật

Vượt lên những khiếm khuyết của cơ thể, anh Vũ Văn Quang (SN 1997, khu phố Khoái Lạc, phường Hiệp Hòa) đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình, anh còn là tấm gương lan tỏa cảm hứng sống tích cực trong cộng đồng. Mới đây, Vũ Văn Quang vinh dự là một trong 11 tấm gương "Thanh niên sống đẹp" được Hội LHTN TP Quảng Ninh tuyên dương.

Anh Vũ Văn Quang đầu tư thêm nhiều máy móc hỗ trợ quá trình sản xuất hiệu quả.

Lựa chọn nghề cơ khí, nhôm kính để lập nghiệp từ khi 20 tuổi, anh Quang từng bước gây dựng cơ sở sản xuất bằng sự cần cù, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên. Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, anh chủ động trau dồi tay nghề, cập nhật kỹ thuật mới và đầu tư máy móc phục vụ sản xuất. Từ những bước đi ban đầu, cơ sở của anh dần đi vào ổn định, tạo dựng được uy tín với khách hàng.

Khi công việc đang trên đà phát triển, năm 2022, sau một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã khiến anh phải cắt bỏ một phần cánh tay phải và chân trái. Biến cố không chỉ làm thay đổi cuộc sống thường ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đặt ra thử thách lớn đối với công việc anh đã dành nhiều tâm sức gây dựng. Nhớ lại thời điểm ấy, anh Vũ Văn Quang chia sẻ: “Có những thời điểm tôi nghĩ mình không thể tiếp tục công việc như trước, nhưng nghĩ đến gia đình và công việc mình đã gây dựng, tôi tự nhủ phải cố gắng. Mất đi một phần cơ thể nhưng không thể mất đi ý chí. Tôi tập làm mọi việc theo cách mới, tiếp tục đầu tư thêm máy móc hỗ trợ các công đoạn sản xuất thủ công”.

Anh Vũ Văn Quang chia sẻ câu chuyện lập nghiệp, nghị lực vươn lên truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người.

Đó là hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm lớn. Sau tai nạn, anh đã trải qua quá trình phục hồi và làm quen với những thay đổi của cơ thể trong hơn 1 năm. Những thao tác vốn quen thuộc trong nghề cơ khí nay trở nên khó khăn, đòi hỏi anh phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Từ đây, anh chủ động tìm cách tổ chức lại công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, tập trung vào khâu quản lý, điều hành sản xuất, đào tạo thợ lành nghề, chủ động đầu tư thêm máy móc nhằm hỗ trợ quá trình sản xuất và nâng cao hiệu quả công việc.

Cơ sở cơ khí, nhôm kính của anh Quang đã sớm hoạt động ổn định trở lại. Hiện nay, công việc sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập cho gia đình anh khoảng 30-40 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 9-12 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh, anh Quang tích cực tham gia hoạt động Đoàn, địa phương, lan tỏa tinh thần tự lực, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Hành trình của anh cũng góp phần khích lệ ĐVTN, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin vượt qua trở ngại, chủ động tìm hướng đi phù hợp để lập thân, lập nghiệp.

Được Hội LHTN TP Quảng Ninh tuyên dương là một trong 11 tấm gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, anh Vũ Văn Quang đã góp phần lan tỏa hình ảnh người trẻ giàu nghị lực, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Câu chuyện của anh cũng truyền cảm hứng để mỗi ĐVTN thêm niềm tin, chủ động vượt khó, nỗ lực lao động và sống có ích cho xã hội.