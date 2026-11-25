Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt cho 428 đại biểu dự Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam báo cáo: Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đoàn kết, tích cực tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tổ chức Hội được củng cố, phương thức hoạt động từng bước đổi mới; công tác tham mưu, phản biện chính sách và bảo vệ quyền lợi người mù được duy trì. Các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần cải thiện đời sống hội viên. Các lĩnh vực truyền thông, giáo dục, công nghệ thông tin, văn hóa-thể thao, hợp tác quốc tế và chăm lo phụ nữ, trẻ em có chuyển biến tích cực…

Tuy nhiên, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, một số địa phương thiếu cán bộ, chưa kiện toàn được Hội cấp xã và chi hội. Nhiều nơi chưa tạo điều kiện để phát triển đảng viên là người mù. Việc triển khai vốn vay gặp khó khăn; nguồn kinh phí dạy nghề tại địa phương còn hạn chế, thiếu sách giáo khoa và các học liệu dễ tiếp cận, các điều kiện hỗ trợ học sinh. Đời sống một bộ phận phụ nữ, trẻ em khiếm thị còn khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ 11. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Hội Người mù Việt Nam trong chặng đường xây dựng và phát triển. Hội đã phát huy tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết người mù trong cả nước, thắp lên ánh sáng bằng nghị lực, ý chí, khát vọng sống đẹp trong cuộc đời. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn, trăn trở và nguyện vọng chính đáng của các hội viên; ghi nhận cán bộ, hội viên của Hội luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đổi mới trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mù, giúp hội viên vượt qua khó khăn vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội để người mù tiếp cận tri thức, việc làm và hòa nhập xã hội. Nhưng những rào cản vẫn hiện diện trong những việc rất đỗi thường ngày. Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới thể hiện rõ quan điểm đổi mới tư duy, đặt quyền bình đẳng và cơ hội hòa nhập, phát triển ở vị trí trung tâm. Những kiến nghị, đề xuất về điều kiện hoạt động, về kết nạp đảng viên, chế độ, chính sách của cán bộ, hội viên các cấp, nhu cầu hỗ trợ kinh phí, thiết bị, học liệu chuyên dùng là rất xác đáng. Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các cấp ủy, chính quyền các địa phương cần khẩn trương xem xét các đề xuất, kiến nghị; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội, nhất là y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề cho người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng, bảo đảm thực thi hiệu quả.

Đánh giá cao 10 chỉ tiêu cụ thể của công tác Hội trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và hội viên; xây dựng Hội thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, mái nhà chung ấm áp của người mù trong cả nước. Các cấp Hội quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, uy tín.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hội phải lấy việc chăm lo đời sống của hội viên làm trọng tâm; quan tâm hỗ trợ người mù có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Phát triển các mô hình dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, sản xuất, kinh doanh phù hợp; tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để mở rộng cơ hội việc làm, giúp người mù có thu nhập ổn định, từng bước tự chủ về kinh tế. Hội cần phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ rào cản trong tiếp cận giao thông, công trình công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, bảo đảm người mù được tiếp cận thuận lợi, an toàn và bình đẳng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư; phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí, nghị lực vượt khó, khuyến khích hội viên chủ động học tập, lao động, tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hội cần mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho hội viên thông qua phát huy những tiến bộ của khoa học, công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị trợ giúp phù hợp; duy trì, phát triển hoạt động giáo dục chữ Braille, thư viện sách nói và tài liệu học tập dễ tiếp cận.

Hội phải kịp thời phản ánh những khó khăn, kiến nghị của hội viên đến cơ quan có thẩm quyền; chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách đối với người khuyết tật, đề xuất tháo gỡ bất cập, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử; lan tỏa những tấm gương người mù tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật, phục vụ đào tạo nghề, tạo việc làm, giáo dục, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cho người mù.