Trao tặng học bổng “Hoa Xương Rồng” năm 2026 cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 25/9, tại xã Quảng Hà, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp với Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam cùng các địa phương tổ chức chương trình trao tặng học bổng “Hoa Xương Rồng” năm 2026 cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh cùng đại diện Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, lãnh đạo các địa phương trao tặng học bổng “Hoa Xương Rồng” năm 2026 cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh, toàn thành phố hiện có 3.932 trẻ em khuyết tật. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, nhiều em vẫn gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt, điều kiện học tập, rất cần sự đồng hành, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội.

Nhằm tiếp sức cho các em bước vào năm học mới 2026-2027, tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 69 suất học bổng “Hoa Xương Rồng”, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng cùng các phần quà ý nghĩa cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Tổng giá trị đợt trao tặng là 282,9 triệu đồng. Đối với những học sinh khuyết tật nặng không thể đến dự, đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi và trao hỗ trợ tại gia đình.

Học bổng “Hoa Xương Rồng” là hoạt động nhân đạo được triển khai nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang giá trị về vật chất, giúp gia đình các em giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí đầu năm học, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp học sinh yếu thế có thêm tự tin, nỗ lực vươn lên hòa nhập cộng đồng và đạt kết quả tốt trong học tập.