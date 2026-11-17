Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường tiếp xúc cử tri các phường Đông Mai, Tuần Châu

Chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 17/11, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đại biểu HĐND thành phố (Tổ số 3) đã tiếp xúc cử tri các phường: Đông Mai, Tuần Châu. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại biểu HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027; báo cáo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND thành phố khóa XV) và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND.

Cử tri các phường Tuần Châu, Đông Mai bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026, nhất là công tác đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đồng thời, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân; cần đơn giản hóa thủ tục, quy trình đăng ký mua nhà ở xã hội; nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tăng cường bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; đầu tư nâng cấp nhà văn hóa số và có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ thôn, khu phố…

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại biểu HĐND thành phố, trân trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cử tri đối với những vấn đề thực tiễn tại địa phương, đồng thời góp phần giúp thành phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, trong đó có việc nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục, công việc cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường và tổ chức các hoạt động cộng đồng tại khu dân cư…, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ các phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi, gắn bó với nhân dân; kịp thời tiếp nhận, phản ánh, theo dõi và đôn đốc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Cử tri phường Đông Mai tham gia ý kiến tại hội nghị tiếp xúc.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí mong muốn cử tri, nhân dân các phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền; tích cực tham gia, chung sức cùng thành phố thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.