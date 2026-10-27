Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Chiều 27/10, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Dự kiến, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố khóa I diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9/12/2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp. Kỳ họp dự kiến xem xét 18 nội dung báo cáo, thông báo theo quy định và 32 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có 23 nội dung đăng ký bổ sung so với kế hoạch ban đầu.

Các nội dung trọng tâm gồm: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2027; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, quản lý đất đai và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố với ngân sách cấp xã.

Đáng chú ý, nhiều chính sách mới dự kiến được xem xét tại kỳ họp như: Hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà; khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao; chính sách hỗ trợ công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 mà còn xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được triển khai chủ động, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Đồng chí yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành và tính khả thi của từng chính sách. Đặc biệt, đối với những chính sách mới làm tăng chi ngân sách, phải tính toán đầy đủ tác động, xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm cân đối nguồn lực lâu dài, tránh ban hành chính sách thiếu điều kiện triển khai hoặc gây áp lực cho ngân sách trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan soạn thảo thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; những nội dung thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy phải được báo cáo xin chủ trương theo quy định trước khi trình HĐND thành phố.

Các ban HĐND thành phố chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, nâng cao chất lượng thẩm tra, nhất là đối với những nội dung liên quan đến ngân sách, đầu tư công, đất đai và các chính sách tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; kiên quyết không đưa vào chương trình kỳ họp những nội dung chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến, kiến nghị; tăng cường phản biện xã hội đối với những chính sách có tác động rộng; đồng thời, yêu cầu UBND thành phố tập trung giải quyết, trả lời dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử tri quan tâm, tránh tình trạng kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp; dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận, chất vấn, làm rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra. Qua đó, bảo đảm các nghị quyết được thông qua thực sự sát thực tiễn, có tính khả thi cao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.