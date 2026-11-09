Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay từ cơ sở

Chiều 9/11, Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) và các kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm từ các kỳ họp trước. Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và lãnh đạo một số sở, ngành, xã, phường, đặc khu liên quan.

Quang cảnh hội nghị giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh.

Theo báo cáo tổng hợp, tổng số kiến nghị của cử tri thuộc diện giám sát là 31 kiến nghị, gồm 15 kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) và 16 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết dứt điểm. Theo báo cáo của UBND thành phố, tính đến ngày 03/11/2026, đã có 25/31 kiến nghị (đạt 80,64%) giải quyết xong hoặc giải trình, thông tin lại cử tri; còn 6/31 kiến nghị (chiếm 19,4%) đang trong quá trình giải quyết.

Tuy nhiên, qua khảo sát và giám sát thực tế của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố, một số nội dung kiến nghị của cử tri mới dừng ở bước ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc hoặc đang hoàn thiện thủ tục, chưa giải quyết triệt để vấn đề. Qua rà soát, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND thành phố thống nhất đối với 16 nội dung đã giải quyết xong, thông tin đến cử tri và 6 nội dung đang giải quyết; còn 9 kiến nghị chưa thống nhất hoặc cần làm rõ thêm lộ trình, giải pháp xử lý.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung tại cuộc họp.

Nghe giải trình và cho ý kiến tại hội nghị đối với các kiến nghị đang được UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. Trong đó trọng tâm là các dự án đô thị, quy hoạch, đất đai kéo dài nhiều năm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đi sâu thảo luận, làm rõ, giải trình đối với các kiến nghị còn tồn tại, vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương giải trình thẳng thắn nguyên nhân chậm trễ hoặc chưa thể giải quyết theo kiến nghị của cử tri, xác định rõ trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố và lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu làm rõ phương án và nguồn lực triển khai các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai và phúc lợi dân sinh cấp thiết.

Thường trực HĐND thành phố nghe các địa phương báo cáo, làm rõ một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của cử tri.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; trách nhiệm của các Ban, Tổ đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong việc giám sát, theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp HĐND thành phố.

Đối với các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát, cập nhật, trả lời rõ ràng hơn để cử tri và nhân dân hiểu; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các xã, phường, đặc khu tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo đúng tiến độ đã cam kết; xác định rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng nội dung đang giải quyết.

Lãnh đạo các Ban HĐND thành phố báo cáo, làm rõ một số nội dung giám sát giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp.

Đối với các kiến nghị chưa được giải quyết, chưa trả lời, giải trình hoặc chưa rõ lộ trình giải quyết, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng làm rõ phương hướng trả lời, giải thích, làm rõ hoặc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp xã trong công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị cử tri; nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó nếu để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chậm trễ, kéo dài hoặc phát sinh thủ tục hành chính trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố nhanh chóng hoàn thiện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi về Thường trực HĐND thành phố để đại biểu HĐND thành phố thông tin tới cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng thời công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các phương tiện truyền thông đại chúng. Các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của các cơ quan chức năng; nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại và giải quyết dứt điểm kiến nghị ngay từ cơ sở, không để cử tri phải tái kiến nghị qua nhiều kỳ họp.