Mexico đánh bại Jamaica, giành vé vào bán kết CONCACAF Nations League

Tiền đạo kỳ cựu Jesús Corona đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Mexico đánh bại Jamaica 1-0 trong trận tứ kết lượt về CONCACAF Nations League. Chiến thắng chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng của Mexico, đồng thời đưa đội bóng này vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Jesus Corona của Mexico (trái) sút bóng trong nỗ lực tranh chấp của Renaldo Cephas (giữa) và Joel Latibeaudiere (phải) bên phía Jamaica ở trận tứ kết lượt về CONCACAF Nations League tại Monterrey, Mexico, ngày 17/11/2026. Ảnh: AP

Trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm vắng bóng, Corona ghi bàn quyết định ở phút 35, giúp Mexico vượt qua Jamaica trong trận đấu mà đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cách biệt an toàn.

Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo 33 tuổi, có biệt danh "Tecatito", cho đội tuyển Mexico kể từ tháng 9/2021, khi anh lập công vào lưới Panama tại vòng loại World Cup 2022. Corona từng bỏ lỡ World Cup tại Qatar do chấn thương mắt cá chân.

Sau hai lượt trận, Mexico và Jamaica hòa nhau với tổng tỷ số 3-3. Tuy nhiên, Mexico giành quyền đi tiếp nhờ ghi được hai bàn thắng trên sân khách trong trận lượt đi tại Kingston ngày 14/11.

Với kết quả này, nhà đương kim vô địch Mexico sẽ gặp đội tuyển Mỹ tại bán kết CONCACAF Nations League vào cuối tháng 3/2027 trên sân SoFi ở Los Angeles. Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Panama và Canada.

Chiến thắng trước Jamaica cũng đánh dấu trận thắng đầu tiên của HLV Rafael Márquez kể từ khi tiếp quản đội tuyển Mexico thay Javier Aguirre sau World Cup 2026, giải đấu mà Mexico dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại trước Anh. Cựu danh thủ Barcelona từng có khởi đầu khó khăn trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia với 2 trận hòa và 3 trận thua liên tiếp, một trong những thành tích khởi đầu kém nhất của một HLV mới trong lịch sử bóng đá Mexico.