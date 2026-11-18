Giao lưu tác giả, tác phẩm và biểu dương điển hình phát triển văn hóa đọc

Sáng 18/11, Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh phối hợp với Chi hội Văn học thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tổ chức chương trình “Gặp gỡ, giao lưu tác giả, tác phẩm và biểu dương điển hình phát triển văn hóa đọc”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tại chương trình, bạn đọc có dịp gặp gỡ nhà văn Dương Hướng và nhà thơ Bùi Khắc Trực, tìm hiểu những câu chuyện phía sau tiểu thuyết Mắt biển và tập thơ Lửa than. Từ làng chài trong tiểu thuyết Mắt biển đến Vùng mỏ qua những vần thơ Lửa than, hai tác phẩm đưa bạn đọc đến với những không gian lao động quen thuộc của Quảng Ninh.

Với Mắt biển, nhà văn Dương Hướng trở lại với ký ức về vùng đất ông từng sống và làm việc nhiều năm. Qua câu chuyện của những người dân làng chài, tác phẩm gợi lại nếp sống ven biển và những đổi thay của Quảng Ninh qua nhiều giai đoạn.

Trong Lửa than, nhà thơ Bùi Khắc Trực viết về công việc, tình bạn và tình đồng đội của những người thợ mỏ từ trải nghiệm nhiều năm gắn bó với ngành Than.

Nhà văn Dương Hướng và nhà thơ Bùi Khắc Trực chia sẻ về tác phẩm tại chương trình.

Phần giao lưu tạo cơ hội để bạn đọc, nhất là các em học sinh, trực tiếp trao đổi với hai tác giả về những trải nghiệm đi vào trang viết, ý nghĩa nhan đề Mắt biển và hoàn cảnh ra đời của những bài thơ trong tập Lửa than.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2026 của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ (xã Ba Chẽ) và bà Bùi Thị Tươi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học và THCS Đồng Tiến (đặc khu Cô Tô).

Đồng chí Ninh Văn Thương, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, trao Giấy chứng nhận Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2026 cho Trường PTDT Nội trú Ba Chẽ.

Ba học sinh được trao Giấy chứng nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 gồm Lại Thị Thanh Trúc, lớp 4A4, Trường Tiểu học và THCS Suối Khoáng; Nguyễn Ngọc Minh, lớp 8C12, Trường THCS Mạo Khê và Lại Anh Thư, lớp 12A12, Trường THPT Cẩm Phả.

Sau phần giao lưu, các đại biểu, giáo viên và học sinh tham quan không gian trưng bày, trải nghiệm các hoạt động tại Hội sách của Bảo tàng - Thư viện thành phố.

Học sinh tham quan không gian trưng bày sách tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh.

Nhiều hoạt động phong phú tại chương trình như hội sách, trải nghiệm văn hóa đọc đã góp phần đưa sách đến gần hơn với độc giả.

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa đọc, tham quan hội sách và không gian trưng bày sách tại Bảo tàng - Thư viện thành phố góp phần làm phong phú chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, nhất là các em học sinh.