Mở thêm những không gian văn hóa kết nối cộng đồng

Trong những ngày thành phố Quảng Ninh sôi nổi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, có những không gian văn hóa mới được mở ra ngay tại địa bàn dân cư, không chỉ giúp kết nối cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết ở khu dân cư, mà còn là một địa chỉ bảo tồn văn hóa truyền thống.

Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu được UBND phường Quang Hanh xây dựng tại khu phố 3, trên cơ sở cải tạo lại công trình nhà văn hóa thuộc diện dôi dư sau khi phường sắp xếp 39 khu phố cũ thành 18 khu phố như hiện nay.

Lễ ra mắt Nhà văn hóa được lựa chọn tổ chức đúng vào dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. UBND phường đồng thời cũng công bố quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm phụ trách tổ chức, duy trì các hoạt động sinh hoạt tại thiết chế văn hóa này một cách thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.

UBND phường Quang Hanh ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu và trao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa.

Không gian nhà văn hóa là nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về đời sống văn hóa, phong tục, tập quán và truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu tại địa phương. Đây cũng sẽ là địa chỉ dành cho các CLB, đội, nhóm sinh hoạt và truyền dạy hát Soọng cô cùng nhiều văn hóa truyền thống về tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghi lễ... Nhờ đó, những tài sản phi vật thể quý báu ấy sẽ được trân trọng gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ trẻ.

Bà Lục Thị Thêu (khu phố 3, phường Quang Hanh) chia sẻ: Rất phấn khởi trước sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để tạo nên một điểm sinh hoạt văn hóa thiết thực cho cộng đồng. Tin tưởng rằng với sự ủng hộ đó, Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa cùng đông đảo nhân dân sẽ duy trì nhiều hoạt động thường xuyên hơn, tổ chức nhiều chương trình ấn tượng hơn. Quan trọng nhất là sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ truyền thống, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong nhịp sống mới.

Hòa cùng tinh thần phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam như vậy, vừa qua, UBND xã Hải Hòa cũng đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa các dân tộc của xã. Bên trong nhà văn hóa được trưng bày nhiều vật dụng sinh hoạt truyền thống, như: Mâm cơm, chạn bát, cối đá, bếp lửa, máy tuốt lúa, công cụ lao động, trang phục các dân tộc anh em tại địa phương (Tày, Sán Chỉ, Dao, Cao Lan...). Khu vực hội trường được lắp đặt đồng bộ hệ thống điều hòa, âm thanh, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy, điện, nước. Khuôn viên bên ngoài là sân chơi phục vụ tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu, sinh hoạt cộng đồng; bổ sung cây xanh và đầy đủ các hạng mục phụ trợ...

Đại biểu và nhân dân xã Hải Hòa tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong không gian Nhà văn hóa các dân tộc xã tại buổi lễ khánh thành.

Việc đầu tư nhà văn hóa được xã xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội, tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa khang trang, thuận tiện cho nhân dân. Thực tế là, nhờ có không gian văn hóa này, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại xã Hải Hòa càng thêm vui tươi, phấn khởi.

Những không gian văn hóa ở cơ sở như tại phường Quang Hanh, xã Hải Hòa đi vào hoạt động trong những ngày chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đã góp phần không nhỏ để bầu không khí càng thêm sôi nổi, ý nghĩa thiết thực. Câu chuyện về bảo tồn bản sắc của các dân tộc anh em đang được chú trọng ngay từ mỗi cộng đồng dân cư, trong từng địa bàn cơ sở. Đó là bước cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển thành phố giàu bản sắc, hiện đại và bền vững.

Trong không gian phát triển mới của thành phố, việc quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa được tăng cường, gắn các giá trị văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng từ văn hóa, ẩm thực, lễ hội, nghề truyền thống và không gian làng bản. Các địa phương chủ động huy động các nguồn lực đầu tư cho thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo đảm người dân vừa là chủ thể bảo tồn, vừa trực tiếp hưởng lợi từ việc phát huy các giá trị văn hóa...