Nét đẹp văn hóa chợ phiên vùng cao

Giữa nhịp sống hiện đại, những phiên chợ vùng cao ở Quảng Ninh vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng bởi sắc màu trang phục truyền thống, phong phú sản vật địa phương và không khí giao lưu đậm tính cộng đồng. Vượt ra ngoài ý nghĩa của một hoạt động mua bán thông thường, chợ phiên trở thành không gian lưu giữ, trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần tạo nên sức hút cho du lịch vùng cao.

Chợ phiên góp phần tạo nên sức hút cho du lịch vùng cao.

Trong cái nắng hanh hao ngày đông, chợ phiên vùng cao Ba Chẽ bừng lên bởi sắc màu thổ cẩm rực rỡ, nụ cười tươi tắn của những cô gái Dao trong bộ trang phục truyền thống và những thanh âm náo nức của ngày hội.

Giữa không gian núi rừng, những sản vật địa phương, món ăn dân dã mang hương vị bản địa cùng tiếng hát, điệu múa truyền thống tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao. Phiên chợ tháng 11 năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Những gian hàng trà hoa vàng, ba kích, mật ong, nấm lim, gà đồi dược liệu đậm hương vị núi rừng; những món ăn truyền thống thơm nồng bên bếp lửa, tiếng đàn, điệu hát ngân vang... tất cả hòa quyện, làm nên nét duyên riêng của phiên chợ, nơi văn hóa bản địa được đánh thức và tiếp tục bảo tồn trong nhịp sống hôm nay.

Tiết mục văn nghệ của người dân tộc Dao Thanh Y tại chợ phiên Ba Chẽ.

Ở các địa bàn miền núi Quảng Ninh, chợ phiên từ lâu đã gắn bó với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi phiên chợ thường diễn ra theo ngày cố định, là dịp để người dân ở các bản làng gặp gỡ, trao đổi hàng hóa và giao lưu sau những ngày mùa vất vả. Giữa không gian náo nhiệt, những bộ trang phục thêu hoa văn cầu kỳ của phụ nữ Dao, sắc áo của người Tày hay trang phục đặc trưng của đồng bào Sán Chỉ tạo nên nét riêng khó trộn lẫn. Những hoa văn được thêu dệt bằng đôi bàn tay khéo léo, những cách phối màu mang dấu ấn riêng của từng dân tộc có dịp hiện diện trong đời sống thường nhật, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và tự hào về trang phục của dân tộc mình.

Trong tiếng nói cười râm ran, những bà, những cô thoăn thoắt sắp xếp từng bó rau rừng, mớ măng, chai mật ong hay những sản vật mang theo từ bản làng. Mỗi gian hàng đều mang theo hương vị của núi rừng và thành quả lao động của người dân, tạo nên nét mộc mạc, gần gũi của phiên chợ.

Ghé qua những gian hàng ẩm thực, thực khách dễ dàng bị níu chân bởi hương thơm của xôi ngũ sắc, cơm ống tre, bánh coóc mò hay thịt trâu gác bếp. Những món ăn dân dã, đậm đà hương vị bản địa dường như ngon hơn trong không khí quây quần, rộn ràng của ngày chợ.

Chợ phiên cũng là nơi những câu hát, điệu múa và trò chơi dân gian được ngân lên giữa núi rừng. Qua lời ca, tiếng đàn và những điệu múa, đồng bào các dân tộc kể câu chuyện về quê hương, về phong tục và nếp sinh hoạt đã gắn bó với bản làng qua bao đời.

Niềm vui gặp gỡ tại chợ phiên sau những ngày mùa.

Với đồng bào vùng cao, chợ phiên còn là dịp gặp gỡ, thăm hỏi và sẻ chia những câu chuyện thường ngày. Người già tìm gặp bạn cũ, người trẻ có thêm cơ hội hiểu về phong tục, nếp sống của dân tộc mình. Những cuộc trò chuyện bên gian hàng, những lời hỏi han thân tình đã làm nên nét gần gũi, gắn kết của mỗi phiên chợ. Có lẽ bởi thế, dù cuộc sống đã nhiều đổi thay, người vùng cao vẫn giữ thói quen đi chợ phiên, như một cuộc hẹn thân thuộc sau những ngày mùa vụ bận rộn.

Những năm gần đây, các địa phương vùng cao Quảng Ninh quan tâm tổ chức chợ phiên gắn với quảng bá đặc sản và giới thiệu văn hóa truyền thống. Tại các xã Điền Xá, Lương Minh, Quảng Tân..., mỗi phiên chợ mang một sắc thái riêng, hấp dẫn bởi sản vật địa phương, ẩm thực và những hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao. Đây cũng là dịp để du khách đến gần hơn với đời sống bản làng, thưởng thức món ăn dân dã và khám phá nét văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Các phiên chợ được tổ chức gắn với quảng bá sản vật và giới thiệu văn hóa địa phương.

Để chợ phiên có sức hút lâu dài, điều quan trọng là giữ được nét mộc mạc vốn có, để người dân thực sự là chủ thể của các hoạt động. Những gian hàng mang sản vật quê hương, những câu hát và trò chơi dân gian được duy trì trong không gian văn hóa thôn, bản sẽ tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp du khách cảm nhận rõ hơn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao.

Trải qua năm tháng, chợ phiên vẫn giữ được nét hấp dẫn rất riêng, níu chân du khách bởi sắc áo thổ cẩm, hương vị món ăn và tình người mộc mạc. Đó cũng là nét duyên riêng của miền sơn cước, góp thêm những trải nghiệm giàu bản sắc cho hành trình khám phá Quảng Ninh.