Khi văn hóa được gìn giữ

Một làn điệu dân ca sẽ ra sao nếu không còn người hát? Một lễ hội sẽ còn bao nhiêu ý nghĩa nếu chỉ được tổ chức để phục vụ khách tham quan? Và những bộ trang phục truyền thống sẽ đi về đâu nếu lớp trẻ chỉ biết đến chúng qua những bức ảnh? Đó có lẽ là những câu hỏi đáng suy ngẫm khi nói về việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Hành lễ trên chùa Đồng trước bình minh.

Quảng Ninh có một kho tàng văn hóa phong phú, được tạo nên từ lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất địa đầu Đông Bắc. Từ dấu ấn Phật giáo Trúc Lâm ở Yên Tử, những câu chuyện lịch sử trên dòng sông Bạch Đằng, văn hóa biển đảo ở Trà Cổ đến bản sắc của đồng bào Dao, Tày, Sán Chỉ… Đó không chỉ là những di sản để tự hào, mà còn là những mạch nguồn làm nên bản sắc của con người Quảng Ninh.

Nhưng có một thực tế cần nhìn nhận: Một làn điệu soóng cọ chỉ thực sự được bảo tồn khi vẫn có người yêu thích và cất lên tiếng hát. Một nghề thủ công chỉ có thể tiếp nối khi còn người muốn học, muốn làm và tìm được đầu ra cho sản phẩm. Giá trị của một lễ hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở niềm tin, sự gắn bó và ý thức cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nhìn vào thực tiễn Quảng Ninh, có thể thấy những nỗ lực đáng ghi nhận trong hành trình ấy. Toàn tỉnh hiện có 362 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 19 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những làn điệu hát then, soóng cọ, hát nhà tơ, hát đúm; những lễ hội truyền thống, phong tục và tri thức dân gian đang được các địa phương quan tâm bảo tồn, trao truyền. Đằng sau những hoạt động ấy là nỗ lực âm thầm của các nghệ nhân, người cao tuổi và những người luôn mong muốn vốn quý của cha ông không bị mai một.

Thiếu nữ người Dao, Tày và Sán Chỉ cùng xem ảnh triển lãm tại rừng sở xã Lục Hồn.

Có lẽ, điều đáng quan tâm nhất hiện nay không phải là chúng ta có thêm bao nhiêu chương trình bảo tồn, mà là người trẻ đang tiếp nhận di sản như thế nào. Khi một học sinh biết tự hào về tiếng nói, trang phục của dân tộc mình; khi một bạn trẻ chủ động tìm hiểu lịch sử quê hương, tham gia câu lạc bộ văn hóa dân gian hay giới thiệu nét đẹp bản địa trên không gian số, đó là những tín hiệu đáng mừng. Bởi di sản sẽ khó có tương lai nếu chỉ được trao truyền bằng trách nhiệm của thế hệ đi trước mà thiếu đi sự tiếp nhận tự nhiên của thế hệ kế tiếp.

Trong bối cảnh Quảng Ninh phát triển mạnh du lịch, văn hóa truyền thống cũng đứng trước cơ hội được đánh thức bằng những cách làm mới. Du khách đến với Bình Liêu không chỉ để ngắm những mùa hoa, mùa cỏ lau mà còn có thể tìm hiểu đời sống, thưởng thức dân ca và trải nghiệm văn hóa bản địa. Đến Yên Tử, hành trình tham quan không chỉ dừng ở cảnh sắc núi rừng mà còn là sự chiêm nghiệm về tư tưởng, lối sống và chiều sâu văn hóa Phật giáo Trúc Lâm...

Những trải nghiệm ấy tạo nên sức hấp dẫn khác biệt cho điểm đến, đồng thời mở ra cơ hội để cộng đồng có thêm sinh kế từ chính di sản của mình. Tuy nhiên, đưa văn hóa vào du lịch không có nghĩa là biến mọi giá trị truyền thống thành sản phẩm thương mại. Cái cần giữ không chỉ là hình thức bên ngoài mà còn là tinh thần, ý nghĩa và không gian văn hóa đã nuôi dưỡng di sản. Khi ấy, di sản không cần phải lên tiếng bằng những lời giới thiệu cầu kỳ, mà tự kể câu chuyện của mình qua chính đời sống của cộng đồng.