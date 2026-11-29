Trùng tu đền Cái Lân hạ

Đền Cái Lân hạ từ lâu đã là chốn tựa tâm linh gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân vùng biển Bãi Cháy. Việc đầu tư xây dựng, tôn tạo ngôi đền không chỉ đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tâm linh chính đáng của nhân dân và du khách thập phương, mà còn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch tâm linh gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương.

Bản vẽ phối cảnh dự án trùng tu đền Cái Lân hạ sau khi hoàn thành.

Theo ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, ngôi đền xưa nằm sát mép biển. Trước mỗi chuyến ra khơi ngư dân lại vào đền thắp nén hương dâng mẫu Thoải phủ (thuỷ phủ, mẫu đệ tam) cầu cho sóng yên biển lặng, chuyến đi được bình an. Điểm đặc biệt ở đền Cái Lân nằm ở chỗ theo tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt (đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại), thông thường sẽ thờ chung tam toà thánh mẫu nhưng ở đây chỉ thờ mẫu thuỷ phủ. Và đền Cái Lân cũng là một trong 3 ngôi đền ở miền Bắc chỉ thờ Mẫu đệ tam.

Tương truyền, nhận thấy vị trí chiến lược là nơi đổ ra biển của 6 cửa sông, Hưng Đạo đại vương đã cho xây dựng ở khu vực Cái Lân ngày nay một ngôi đền để cai quản sông nước. Và ngài đã mang chân nhang từ ngôi đền Mẫu Thác Hàn Sơn ở bến Đò Lèn mãi tận Thanh Hoá về để trấn yểm cho Đền. Nhiều người cho rằng, chính sự linh thiêng của Thánh Mẫu đã giúp cho quan quân nhà Trần đánh thắng giặc Nguyên Mông trong nhiều trận thuỷ chiến ở miền Đông Bắc.

Năm 1995, để mở rộng cảng Cái Lân, đền được di dời lên khu đồi (gọi là đền Cái Lân thượng) nhưng lòng dân vẫn hướng về chốn cũ nên Công ty CP Cảng Quảng Ninh đã dựng lại ngôi đền Cái Lân hạ trên nền đền xưa và gìn giữ hương khói suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, vì nằm trong đất cảng nên không gian đền Cái Lân hạ chật hẹp, nhiều hạng mục đã dần xuống cấp chưa xứng tầm với vùng đất là trung tâm du lịch của thành phố. Vì vậy, việc tu bổ, tôn tạo ngôi đền là nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Chỉ trong vòng khoảng 8 tháng từ khi có chủ trương đến khi dự án được phê duyệt, những nút thắt tưởng như rất khó đã lần lượt được tháo gỡ. Đó là kết quả của sự đồng lòng từ Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, các cơ quan trung ương đến cơ sở. Ông Trần Mạnh Hùng cho biết thêm: "Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận rằng phía trước còn nhiều việc phải làm như: hoàn thiện thủ tục đất đai với quỹ đất được chuyển giao, di dời hoàn trả lại hạ tầng ngầm và nhất là huy động đầy đủ nguồn lực kinh phí trùng tu".

Ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy, cho biết: Theo tôi, đây là hoạt động rất ý nghĩa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Việc trùng tu tôn tạo đền Cái Lân hạ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách. Sau khi hoàn thành, ngôi đền sẽ là địa điểm du lịch tâm linh góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế xã hội của phường Bãi Cháy nói riêng và thành phố Quảng Ninh nói chung.

Đến nay, đã có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung tay công đức kinh phí trùng tu ngôi đền. Theo ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, với tinh thần luôn đề cao nguồn cội, trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, coi việc đồng hành gìn giữ, phát huy các giá trị ấy là một phần trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước trên hành trình phát triển, Tập đoàn T&T vinh dự được công đức xây dựng các hạng mục quan trọng của đền Cái Lân hạ. Đây là tấm lòng thành kính, là sự tri ân đối với các bậc tiền nhân và mong muốn đóng góp một phần để gìn giữ một không gian văn hóa tâm linh trang nghiêm, giàu ý nghĩa đối với cộng đồng.

Theo dự toán, tổng mức đầu tư cho dự án trùng tu ngôi đền lên đến gần 170 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn vốn xã hội hóa và tiền công đức của doanh nghiệp, nhân dân, không sử dụng ngân sách nhà nước. Dự án là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân. Đến nay, toàn bộ nguồn tiền công đức, giọt dầu và sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp là sự phát tâm cao quý, gửi gắm tấm lòng kính cẩn đối với chốn linh thiêng đã được UBND phường giao Ban Vận động, Tiếp nhận công đức, Ban Quản lý đền Cái Lân hạ tổ chức quản lý chặt chẽ, tuyệt đối công khai, minh bạch.

Cùng với việc trùng tu ngôi đền, Lễ hội đền Cái Lân được phục dựng từ năm 2025. Lễ hội đền Cái Lân gồm các nghi lễ gióng trống khai hội, lễ dâng hương, cùng các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian sôi nổi như giao lưu văn nghệ (hát chèo, hát xẩm và hát văn), thi têm trầu cánh phượng, các trò chơi dân gian như kéo co, đập niêu đất, cờ tướng, bắt chạch… tạo nên không khí vui tươi, sôi động trong nhân dân địa phương.