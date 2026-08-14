Tổng kết, trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2026

Chiều 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì tổ chức từ năm 2019 đến nay. Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi hàng năm. Qua 7 năm, cuộc thi đã trở thành một hoạt động văn hóa - giáo dục có sức lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường và cộng đồng, góp phần đưa việc đọc sách trở thành một thói quen tích cực, gần gũi hơn trong đời sống học đường và xã hội.

Ban Tổ chức vinh danh 3 thí sinh đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Năm 2026, sau hơn 3 tháng phát động và triển khai nghiêm túc, bài bản, cuộc thi đã thu hút gần 40.000 học sinh thuộc 125 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các bài dự thi không chỉ được thể hiện bằng hình thức viết truyền thống mà còn đa dạng với video, nhật ký đọc sách, tập san, tranh minh họa, infographic, mã QR và các sản phẩm ứng dụng AI. Nhiều tác phẩm khai thác chủ đề lịch sử dân tộc, văn hóa Quảng Ninh, kỹ năng sống, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho thấy sự đầu tư, sáng tạo ngày càng rõ nét của học sinh.

5 thí sinh xuất sắc đoạt giải Nhất tại cuộc thi.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 2 giải tập thể cho các đơn vị triển khai tổ chức tốt cuộc thi và có nhiều thí sinh đoạt giải nhất; trao 55 giải cá nhân cho các thí sinh xuất sắc.

Các thí sinh đoạt giải Ba tại cuộc thi.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2026 được trao cho 3 học sinh: Lại Thị Thanh Trúc, lớp 4A4, Trường TH&THCS Suối Khoáng, phường Quang Hanh; Nguyễn Ngọc Minh, lớp 8C12, Trường THCS Mạo Khê, phường Mạo Khê; Lại Anh Thư, lớp 12A12, Trường THPT Cẩm Phả, phường Cẩm Phả.

Ba học sinh đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2026 được đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương tại chương trình tổng kết, biểu dương Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026.