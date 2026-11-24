Đánh thức sức mạnh văn hóa Quảng Ninh

Những ngày tháng 11, không khí vui tươi, phấn khởi hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lan tỏa trên khắp thành phố Quảng Ninh. Mỗi nơi lại có cách làm riêng, tạo nên những sắc màu rực rỡ cho bức tranh văn hóa Quảng Ninh.

Rực rỡ sắc màu ngày hội

Tại phường Hà Lầm, những ngày này, trên từng tuyến đường, ngõ phố cờ hoa được trang hoàng rực rỡ tại các khu dân cư. Mỗi ngày đều có các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Điểm nhấn là triển lãm ảnh, tư liệu nghệ thuật “Ký ức thợ mỏ Hà Lầm” tại Nhà văn hóa khu phố Hà Lầm 1. Qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật được giới thiệu, người xem có dịp tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất gắn bó với nghề khai thác than và những con người đã góp phần làm nên truyền thống vùng than.

Không gian trưng bày "Ký ức thợ mỏ Hà Lầm" tại Nhà văn hóa khu Hà Lầm 1.

Vui mừng và hào hứng hơn cả là các em học sinh thuộc các trường trên địa bàn phường. Các em được tham gia vào chuỗi hoạt động trải nghiệm học mà chơi, chơi mà học như “Một ngày làm thợ mỏ”, hội thi vẽ tranh “Em yêu đất mỏ quê em”, các giải cờ vua và trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, nhảy dây, nhảy bao bố, kéo co…

Em Ứng Vũ Bảo Ngọc, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc chia sẻ: “Ngày nào em và các bạn cũng đến nhà văn hóa khu Hà Lầm 1 để tham gia các trải nghiệm. Mỗi ngày là một hoạt động mới mẻ, hấp dẫn. Có khi là xem trưng bày hiện vật lịch sử, khi lại được thưởng thức “mâm cơm thợ mỏ”. Em thích nhất là được chơi các trò chơi dân gian. Em cảm thấy rất tự hào về văn hóa Việt Nam, văn hóa của quê hương Quảng Ninh”.

Học sinh Trường Mầm non Hà Lầm tham gia trải nghiệm "Một ngày làm thợ mỏ".

Còn tại phường Yên Tử, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với giá trị di sản văn hóa thế giới Yên Tử và thế mạnh du lịch địa phương. Nổi bật hơn cả là cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử năm 2026”, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân nhất là các bạn học sinh, sinh viên. Bằng chính sự hiểu biết, tình cảm của mình, mỗi thí sinh trở thành một đại sứ lan tỏa câu chuyện về lịch sử, văn hóa Yên Tử và tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm.

Phường Yên Tử tập trung đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số thông qua mini-app Zalo được tích hợp thông tin về các điểm đến, hỗ trợ người dân và du khách tìm hiểu, tiếp cận các giá trị di sản một cách dễ dàng, thuận tiện. Công tác tuyên truyền về nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hành tín ngưỡng đúng quy định cũng được chú trọng. Qua những hoạt động thiết thực, phường Yên Tử khuyến khích người dân cùng tham gia bảo vệ cảnh quan, gìn giữ những giá trị gốc của di sản.

Các thí sinh tham dự phòng chung kết cuộc thi "Người dẫn chương trình hay nhất về Yên Tử". Ảnh: Tùng Lâm

Nơi tiền tiêu của Tổ quốc, đặc khu Cô Tô biến Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó vừa lan tỏa các giá trị về lòng yêu nước, tình yêu quê hương, biển đảo vừa kích cầu du lịch. Song song với chương trình nghệ thuật “Cô Tô - Bản hòa ca đại đoàn kết” diễn ra ngày 24/11 tại quảng trường trước Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc khu tổ chức sự kiện thể thao “Bay trên biển đảo Cô Tô” với sự tham gia của 50 phi công.

Nhiều hoạt động hướng đến thế hệ trẻ và nâng cao nhận thức, trách nhiệm với môi trường cũng được triển khai. Chương trình “Cô Tô - Nơi di sản kể chuyện” đưa học sinh các cấp đến các di tích tìm hiểu lịch sử , kết hợp vệ sinh môi trường bờ biển, tuyên truyền phân loại rác, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần và xây dựng cách ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch.

Xây dựng thương hiệu văn hóa Quảng Ninh

Từ cách làm của các địa phương có thể thấy, Quảng Ninh đã kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) thành chuỗi hoạt động xuyên suốt, đưa tháng 11 trở thành “tháng văn hóa”. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng với các hoạt động bảo tồn, tôn vinh và quảng bá giá trị văn hóa địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc do UBND và Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp tổ chức diễn ra 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Cùng với đó là nhiều chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam như triển lãm “90 năm hình thành và phát triển của ngành Than Quảng Ninh”, Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Tuần phim Vùng mỏ anh hùng, Hội sách và trải nghiệm văn hóa đọc, Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng”... Các hoạt động tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm đa dạng, kết nối văn hóa truyền thống với đời sống đương đại.

Học sinh Trường THPT Cô Tô tham gia hoạt động "Cô Tô - nơi di sản kể chuyện".

﻿Ảnh: fanpage Truyền thông và văn hóa Cô Tô

Đáng chú ý, thành phố đã cấp bổ sung 12,48 tỷ đồng cho các địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Với việc giao nguồn lực về cơ sở, các địa phương chủ động lựa chọn cách tổ chức phù hợp, đưa người dân trở thành chủ thể tham gia, thụ hưởng và sáng tạo văn hóa. Đây cũng là hướng phát huy hiệu quả hệ thống hơn 600 nhà văn hóa đã được thành phố đầu tư, nâng cấp đồng bộ và hiện đại.

Cùng với phát huy đời sống văn hóa cơ sở, Quảng Ninh chú trọng bảo tồn và khai thác giá trị di sản. Toàn thành phố hiện có 609 di tích được kiểm kê, xếp hạng, trong đó có 2 di sản được UNESCO vinh danh, 8 di tích quốc gia đặc biệt, 57 di tích quốc gia và 104 di tích cấp tỉnh. Thành phố còn lưu giữ 362 di sản văn hóa phi vật thể thuộc 7 loại hình, trong đó có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây chính là nguồn tài nguyên phong phú để phát triển các sản phẩm du lịch, hoạt động trải nghiệm và công nghiệp văn hóa trong tương lai.

UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Lê Nam

Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU, xác định văn hóa là trụ cột, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm nguồn lực đầu tư cho văn hóa, hoàn thiện mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh kiểm kê, tu bổ, tôn tạo và số hóa di sản. Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng của người dân; 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả; 100% học sinh, học viên, sinh viên được tiếp cận và tham gia thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản.

Từ nền tảng văn hóa cộng đồng và hệ thống di sản, Quảng Ninh hướng tới xây dựng thương hiệu bằng những sự kiện có quy mô và sức lan tỏa. Thành phố đặt mục tiêu tổ chức từ 50-70 sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế và cấp thành phố mỗi năm, cùng hàng trăm hoạt động tại cơ sở; phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GRDP. Khi di sản được gìn giữ, văn hóa được nuôi dưỡng từ cộng đồng và các giá trị bản địa được chuyển hóa thành sản phẩm đặc sắc, thương hiệu văn hóa Quảng Ninh sẽ được bồi đắp từ chính bản sắc của vùng đất và con người.