Hai mẹ con tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến hai mẹ con tử vong.

Chiều 30/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại xã Ái Quốc khiến 2 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ TNGT khiến hai mẹ con nạn nhân tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h50 ngày 29/9, tại khu vực giao nhau giữa đường tỉnh 465 và đường số 4, Khu công nghiệp Tiền Hải, thuộc thôn Đông, xã Ái Quốc (Hưng Yên), xe tải biển kiểm soát 89H-156.16 do anh Nguyễn Văn Cường (SN 1966, trú tại thôn Huyền Sỹ, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Tiền Hải đi xã Đồng Châu.

Khi đến địa điểm trên, xe tải va chạm với xe máy biển kiểm soát 18F7-0784 do chị Vũ Thị H. (SN 1985, trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chở theo con trai là cháu Phạm Vũ H. (SN 2016).

Vụ tai nạn khiến cháu H. tử vong tại chỗ, chị H. bị đa chấn thương và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Tuy nhiên, đến 21h30 cùng ngày, chị H. tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tiền Hải phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.