Tái thiết tài sản công phục vụ nhân dân

Bên cạnh nhiệm vụ ổn định tổ chức bộ máy sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian qua, phường Hoành Bồ đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các trụ sở, nhà, đất dôi dư thông qua rà soát, sắp xếp và chuyển đổi công năng. Qua đó, không chỉ bảo đảm hiệu quả quản lý, mà còn tránh lãng phí nguồn lực, tạo thêm không gian phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phường Hoành Bồ tổ chức lễ khai trương thư viện của phường (ngày 19/9/2026). Ảnh: Phường Hoành Bồ

Sau hơn 1 năm tạm ngừng hoạt động do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 19/9/2026, Thư viện phường Hoành Bồ chính thức mở cửa trở lại sau khi được đầu tư, nâng cấp. Từ một cơ sở công bỏ không, nơi đây đang được “đánh thức” để trở thành không gian đọc, học tập và sinh hoạt văn hóa phục vụ cộng đồng, góp phần phát huy hiệu quả nguồn tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Thư viện được cải tạo trên diện tích khoảng 400m², gồm 3 tầng: Tầng 1 là phòng đọc chính, tầng 2 dành cho thiếu nhi và tầng 3 là phòng truyền thống. Gần 10.000 đầu sách được bổ sung, sắp xếp để thuận tiện tra cứu. Thư viện còn kết nối với thư viện số của Thư viện thành phố, giúp bạn đọc tiếp cận thêm tài liệu. Không gian này hướng tới phục vụ gần 29.000 người dân trên địa bàn.

Đông đảo độc giả đến thư viện phường Hoành Bồ để đọc sách, bổ sung kiến thức.

Ông Hoàng Đức Tự, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoành Bồ, cho biết: Sau khi tiếp nhận cơ sở, phường xây dựng đề án “Tổ chức, vận hành và phát triển Thư viện phường gắn với Trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026-2030”. Trên cơ sở đó, địa phương cải tạo các phòng chức năng, bổ sung sách, trang thiết bị và xây dựng phương thức hoạt động phù hợp; trở thành nơi học tập thường xuyên của cộng đồng.

Với độc giả, sự hoạt động trở lại của thư viện cũng có thêm một lựa chọn cho việc học tập, trải nghiệm. Cô Hoàng Thị Giang, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Trới (phường Hoành Bồ) phấn khởi cho biết: Thư viện hoạt động trở lại tạo thêm điều kiện để học sinh tìm đọc sách, bổ sung vốn hiểu biết về văn học, cũng như kiến thức xã hội. Hiện nhà trường đang tổ chức các giờ trải nghiệm tại đây, để ngoài không gian lớp học, các em có thêm một không gian mở, tự do tìm hiểu những lĩnh vực mình quan tâm.

Bên cạnh thư viện, phường Hoành Bồ đang cải tạo rạp hát cũ thành Trung tâm Văn hóa. Công trình khởi công tháng 1/2026, dự kiến bàn giao vào cuối tháng 9/2026. Sau khi hoàn thành, trung tâm có quy mô 400 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình văn nghệ, hội nghị, sự kiện của địa phương và sinh hoạt cộng đồng. Việc chuyển đổi công năng giúp công trình từng ít được khai thác có mục đích sử dụng rõ ràng, đồng thời bổ sung địa điểm tổ chức hoạt động chung cho người dân.

Thư viện phường Hoành Bồ kết nối thư viện số của Thư viện Quảng Ninh.

Những công trình này nằm trong quá trình kiểm kê, phân loại tài sản công khi thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phường Hoành Bồ đã rà soát 96 cơ sở nhà, đất và hạ tầng để xây dựng phương án xử lý. Trong đó, 73 cơ sở được giữ lại phục vụ nhu cầu làm việc và an sinh xã hội; 3 cơ sở điều chuyển cho các cơ quan chức năng; 8 cơ sở xuống cấp được đưa vào diện thanh lý để tạo quỹ đất sạch. Với 12 cơ sở dôi dư, phường lập phương án quản lý, khai thác theo quy định.

Việc phân loại theo hiện trạng và nhu cầu sử dụng giúp địa phương xác định công trình cần giữ lại, cơ sở có thể chuyển đổi công năng và nơi phải xử lý. Nhờ đó, mỗi tài sản có hướng quản lý cụ thể, hạn chế bỏ trống kéo dài.

Trung tâm Văn hóa phường Hoành Bồ dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 9/2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Bồ Phạm Thị Nhàn, trong quá trình sắp xếp tài sản và quỹ đất công, địa phương triển khai 13 công trình, dự án theo Kế hoạch số 272 của UBND thành phố. Các hạng mục phục vụ dân sinh gồm nâng cấp đường giao thông, khắc phục ngập lụt, xây dựng sân chơi thể thao công cộng và công viên cây xanh. Tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố cấp và nguồn địa phương tự cân đối. Các công trình đã cơ bản thi công xong; phường dự kiến hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn trong quý III/2026.

Các hạng mục cuối cùng của Trung tâm Văn hóa phường Hoành Bồ đang được hoàn thiện.

Khi những hạng mục này được bàn giao, người dân sẽ có thêm nơi vui chơi, rèn luyện thể thao và tham gia hoạt động văn hóa. Việc cải thiện đường sá, khắc phục ngập lụt cũng góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Để phát huy hiệu quả đầu tư, các công trình cần được quản lý, vận hành phù hợp với mục đích sử dụng.

Việc kiểm kê, phân loại và xây dựng phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất và hạ tầng đang giúp phường Hoành Bồ từng bước đưa tài sản công vào quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần khai thác tốt hơn những nguồn lực sẵn có để phục vụ phát triển địa phương và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.