Phường Vàng Danh siết chặt quản lý tài sản công

Thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố Quảng Ninh về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Vàng Danh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND phường Vàng Danh đã triển khai rà soát toàn diện quỹ tài sản công, trọng tâm là các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và nhà, đất trên địa bàn. Trên cơ sở hiện trạng sử dụng, từng cơ sở được đánh giá để xây dựng phương án bố trí, điều chuyển hoặc xử lý đối với những tài sản dôi dư, sử dụng kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Từ ngày 1/7/2025, phường quản lý 17 cơ sở nhà, đất và trụ sở làm việc (không bao gồm kết cấu hạ tầng chợ và hạ tầng văn hóa, thể thao), cùng 1 xe ô tô và 135 tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Đến nay, số cơ sở nhà, đất đã tăng lên 20, số xe ô tô tăng lên 3 chiếc, cho thấy khối lượng tài sản công tiếp nhận sau sắp xếp ngày càng lớn và đòi hỏi công tác quản lý phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

Đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc tại phường Vàng Danh về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với các cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, phường đang tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Trong đó, 57 cơ sở tiếp tục được giữ lại làm trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp; 1 cơ sở được điều chuyển cho cơ quan, đơn vị, địa phương khác quản lý; 7 cơ sở được thu hồi, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phá dỡ, hủy bỏ hoặc điều chỉnh quy hoạch để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội và tái định cư.

Nhiều phương án đã được triển khai hiệu quả. Trụ sở UBND phường Nam Khê (cũ) được điều chuyển cho Công an thành phố sử dụng làm trụ sở Công an phường Vàng Danh; khu nhà y tế của Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí đã được thanh lý, phá dỡ đối với phần tài sản là nhà trên đất; trong khi nhiều nhà văn hóa khu phố tiếp tục được khai thác làm thiết chế văn hóa, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng tài sản công sau sắp xếp…

Cùng với việc sắp xếp, bố trí lại quỹ nhà, đất, UBND phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà, đất; đối chiếu với hồ sơ địa chính và hồ sơ quyết toán để theo dõi, hạch toán, đánh giá tài sản theo đúng quy định. Đây là cơ sở quan trọng để quản lý thống nhất và khai thác hiệu quả tài sản công trong giai đoạn mới.

Thực hiện Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND thành phố về phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiêu chuẩn diện tích công trình sự nghiệp, phường Vàng Danh đã triển khai rà soát diện tích sử dụng tại tất cả các trụ sở làm việc. Kết quả cho thấy một số cơ sở hoạt động sự nghiệp còn thừa diện tích so với tiêu chuẩn, định mức; trong khi một số đơn vị vẫn bố trí làm việc phân tán tại các trụ sở cũ, ảnh hưởng đến việc sắp xếp không gian làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều cơ sở nhà, đất được tiếp nhận từ các đơn vị cũ hoặc từ cấp huyện sau khi kết thúc hoạt động nhưng chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ quản lý tài sản. Một số tài sản có nguồn gốc sử dụng phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ nên việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ công chức phụ trách quản lý tài sản công phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong khi số lượng và giá trị tài sản cần quản lý rất lớn, gồm nhiều loại hình khác nhau, nên việc hoàn thiện hồ sơ và khai thác tài sản dôi dư có thời điểm còn chưa kịp thời.

Thời gian tới, phường Vàng Danh sẽ tiếp tục rà soát, kiểm kê và hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với toàn bộ tài sản công; ưu tiên bố trí, điều chuyển các cơ sở để sử dụng đúng công năng, đúng tiêu chuẩn, định mức. Phường kiến nghị thành phố và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; hỗ trợ chỉnh lý hồ sơ đất đai, cập nhật cơ sở dữ liệu tài sản công và cơ sở dữ liệu địa chính, tạo nền tảng cho công tác quản lý minh bạch, hiệu quả và phát huy tốt nguồn lực công sau sắp xếp bộ máy.