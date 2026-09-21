Quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công

Quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả tài sản công không chỉ là yêu cầu về kỷ luật tài chính, mà còn là giải pháp thiết thực phòng, chống thất thoát, lãng phí, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Quảng Ninh đang đẩy nhanh rà soát, kiểm kê, phân loại, xử lý nhà, đất dôi dư; đồng thời hoàn thiện cơ chế, dữ liệu và trách nhiệm quản lý ở từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2025, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến. UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua 4 nghị quyết, ban hành 9 quyết định, cùng các văn bản triển khai quy định mới của Trung ương. Việc đầu tư, mua sắm, sử dụng, điều chuyển, thanh lý, hạch toán, kiểm kê và công khai tài sản từng bước đi vào nền nếp. Thành phố đã hoàn thành tổng kiểm kê tại 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện kiểm kê, tạo nền tảng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu lâu dài.

Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công tại Công trình cấp nước sạch Thủy An, phường Đông Triều.

Từ đầu năm 2026, UBND thành phố tiếp tục ban hành các quy định về phân cấp thẩm quyền, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí, hoặc chậm kê khai, báo cáo. Cách làm này gắn quyền quản lý với trách nhiệm cá nhân, khắc phục tình trạng tài sản có nơi sử dụng, nhưng thiếu người chịu trách nhiệm đến cùng.

Về kiểm kê và công khai tài sản chung, tổng kiểm kê tại 871 cơ quan, đơn vị, gồm 149 đơn vị cấp tỉnh và 722 đơn vị cấp xã; qua đó, thành phố đã sớm hoàn thành 100% việc nhập, phê duyệt dữ liệu trên phần mềm. Hiện nay, nền tảng này đang tiếp tục được làm sạch, kết nối với hồ sơ đất đai và kế toán, bảo đảm mỗi tài sản đều có thông tin đầy đủ, người quản lý cụ thể, phương án khai thác rõ ràng. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện thường xuyên, tập trung vào hiệu quả bố trí, chuyển đổi công năng, cho thuê, điều chuyển và khai thác.

Đối với tài sản dôi dư sau sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đến ngày 31/5/2026, toàn thành phố có 776 cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý, gồm 65 cơ sở Trung ương chuyển giao và 711 cơ sở thuộc địa phương. Trong đó, 538 cơ sở đã hoàn thành xử lý (253 cơ sở được điều chuyển, 150 cơ sở chuyển đổi công năng, 135 cơ sở thanh lý, phá dỡ, thu hồi đất, hoặc thực hiện dự án); còn 238 cơ sở đang thực hiện bước tiếp theo (132 cơ sở giao đơn vị sự nghiệp công lập cho thuê, khai thác và 106 cơ sở đã được phê duyệt thanh lý nhưng chưa hoàn thành).

Đoàn giám sát của HĐND thành phố khảo sát tại Trường Mầm non Ba Chẽ phân hiệu 2 liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc xử lý nhà, đất dôi dư được gắn với nhu cầu sử dụng của địa bàn. Các phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng, thanh lý, thu hồi đất, cho thuê và khai thác được lựa chọn theo hiện trạng tài sản, quy hoạch và hiệu quả phục vụ cộng đồng. Cùng với sắp xếp trụ sở, thành phố chú trọng chuẩn hóa hồ sơ, hạch toán giá trị, cập nhật dữ liệu và xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, qua đó đưa tài sản công vào sử dụng nền nếp, minh bạch.

Tiêu biểu tại xã Ba Chẽ có 103 cơ sở được sử dụng lại, 3 cơ sở được điều chuyển, 6 cơ sở chuyển đổi công năng, 11 cơ sở cho thuê, 1 cơ sở tiếp tục bố trí sử dụng, 17 cơ sở xử lý theo hình thức khác; xã đồng thời tiếp nhận, vận hành 151 tài sản kết cấu hạ tầng.

Hay tại phường Hoành Bồ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, kiểm kê, sắp xếp, bố trí, quản lý và xử lý tài sản công bám sát quy định của Trung ương và thành phố. Đối với tài sản là nhà, đất, trụ sở làm việc, phường đã giữ lại tiếp tục sử dụng 73 cơ sở; điều chuyển 3 cơ sở; xử lý theo hình thức thanh lý, phá dỡ, giao quỹ đất sạch 8 cơ sở; tài sản dôi dư là 12 cơ sở. Đối với nhóm tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, phường đã tiếp nhận, rà soát, kiểm kê, phân công quản lý đối với 125 tài sản.

Thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thiện phương án đối với những cơ sở dôi dư chưa xử lý dứt điểm; đồng thời tiếp tục rà soát giá trị quyền sử dụng đất theo bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026; sửa đổi quy chế nội bộ phù hợp quy định mới; phê duyệt tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp; cập nhật kịp thời biến động vào cơ sở dữ liệu phục vụ tốt cho công tác quản lý.

Quản lý tài sản công hiệu quả phải được đo bằng giá trị mang lại cho cộng đồng. Khi trụ sở, công trình, phương tiện được quản lý đúng người, sử dụng đúng mục đích và khai thác đúng tiềm năng, tài sản công sẽ trở thành nguồn lực phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại của TP Quảng Ninh.