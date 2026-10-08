Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh chỉ đạo: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND hai cấp

Chiều 8/10, tại phường Tuần Châu, Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban với các ban, tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường, đặc khu nhằm đánh giá kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, hoạt động của HĐND hai cấp trên địa bàn thành phố từng bước đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới về phương thức tổ chức, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

HĐND thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 75 nghị quyết, trong đó có 31 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các nghị quyết tập trung tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, quy hoạch, phát triển đô thị, khoa học - công nghệ và bảo đảm an sinh xã hội.

Hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những vấn đề thực tiễn đặt ra. HĐND, Thường trực và các ban HĐND thành phố đã triển khai 5 cuộc giám sát chuyên đề; tăng cường giám sát, khảo sát thường xuyên trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, đã rà soát, theo dõi, giám sát việc thực hiện 206 kiến nghị sau giám sát, chú trọng làm rõ trách nhiệm và đôn đốc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, phát biểu tại hội nghị.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri được quan tâm. Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận 215 lượt ý kiến, tổng hợp 58 kiến nghị; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với HĐND cấp xã, ngay sau cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, các xã, phường, đặc khu đã kịp thời tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, chương trình giám sát. Hoạt động thẩm tra, chất vấn, giải trình và tiếp xúc cử tri từng bước được nâng cao chất lượng, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn trong tổ chức hoạt động của HĐND cấp xã; chất lượng thẩm tra, giám sát, việc theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát; công tác phối hợp giữa các cơ quan dân cử và chính quyền các cấp, nhất là trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Kết luận, chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các xã, phường, đặc khu trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển mới của thành phố Quảng Ninh, HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả; phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND các xã, phường, đặc khu chủ động rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, thẩm tra và ban hành nghị quyết; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, được cử tri quan tâm để tổ chức giám sát, chất vấn, giải trình.

Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa Thường trực HĐND thành phố với HĐND cấp xã; giữa các tổ đại biểu HĐND thành phố với HĐND xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh từ cơ sở. Mỗi đại biểu HĐND phải nâng cao trách nhiệm, sâu sát địa bàn, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chủ động theo dõi, đôn đốc giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, nhất là các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội. Các Ban HĐND thành phố phối hợp, xây dựng cẩm nang hoạt động HĐND để hỗ trợ cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh: Hiệu quả hoạt động của HĐND phải được thể hiện bằng chất lượng các nghị quyết, hiệu quả giám sát và kết quả giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.