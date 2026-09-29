Giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại 4 sở, ngành

Chiều 29/9, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố do đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, chủ trì buổi làm việc với các sở: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn giám sát đã tập trung làm rõ tình hình triển khai các chủ trương, quy định, chỉ đạo của Trung ương và thành phố; kết quả rà soát, phân loại, cơ sở xây dựng phương án xử lý các cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc, máy móc, trang thiết bị và các tài sản công khác; công tác hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, đơn vị theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các sở trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường thực HĐND thành phố, đề nghị các sở, ngành hoàn thành báo cáo kiểm kê, đối chiếu, cập nhật đầy đủ, chính xác hiện trạng tài sản; hoàn thiện hồ sơ, xây dựng và đề xuất phương án bố trí, sắp xếp, sử dụng, khai thác theo đúng quy định. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các sở chuyên ngành với Sở Tài chính và chính quyền địa phương, tập trung xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn vướng quy định pháp luật, cần tổng hợp rõ từng trường hợp, nguyên nhân và tham mưu đề xuất hướng xử lý để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét. Qua đó, bảo đảm tài sản công được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước.