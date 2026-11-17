HLV Pochettino chia tay tuyển Mỹ, chuẩn bị dẫn dắt Manchester United

HLV Mauricio Pochettino đã bắt đầu chuyển đội ngũ trợ lý sang Manchester United trước khi khép lại nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Nhà cầm quân người Argentina sẽ chỉ đạo trận đấu cuối cùng với Haiti tại Giải vô địch bóng đá các Quốc gia Bắc, Trung Mỹ và Caribe CONCACAF Nations League ngày 17/11, sau đó trở về Anh để tiếp quản đội bóng thành Manchester.

HLV Mauricio Pochettino. Ảnh: AP

Theo kế hoạch, ba thành viên trong ban huấn luyện của Pochettino đã lên đường sang Anh sau chiến thắng 6-0 của đội tuyển Mỹ trước Haiti ở lượt đi tứ kết Giải vô địch bóng bá các Quốc gia châu Âu Nations League hôm 14/11. Nhóm này gồm HLV thủ môn Toni Jimenez, trợ lý trưởng Jesus Pérez và HLV thể lực Sebastian Pochettino. Trong khi đó, trợ lý Miguel D’Agostino, HLV thể lực Sylvia Tuya Vinas và chuyên gia phân tích Alex Scott tiếp tục làm việc cùng đội tuyển Mỹ đến hết trận lượt về ngày 17/11. Sau trận đấu, họ sẽ cùng Pochettino tới Manchester để hoàn tất quá trình chuyển giao.

Theo lịch trình, HLV Pochettino sẽ có vài ngày làm việc với các cầu thủ Manchester United trước chuyến làm khách trên sân Liverpool vào ngày 22/11. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng đội bóng mới.

HLV Pochettino từng có nhiều năm kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh khi dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea. Ông sẽ trở thành HLV trưởng chính thức thứ tám của Manchester United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Trước khi chia tay, ông Pochettino đang đứng trước cơ hội đưa tuyển Mỹ vào bán kết CONCACAF Nations League. Chiến thắng 6-0 trước Haiti ở lượt đi tại Miami giúp đội bóng có lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Ở trận đấu này, năm cầu thủ Mỹ đã ghi bàn, trong đó Christian Pulisic lập cú đúp. Với cách biệt sáu bàn, đội tuyển Mỹ đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc đua giành vé dự vòng bán kết, dự kiến diễn ra tại Los Angeles vào tháng 3 năm sau. Dù có lợi thế lớn, Pochettino vẫn có thể duy trì đội hình chủ lực trong trận cuối cùng thay vì thực hiện nhiều thay đổi hoặc trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ.

Trận đấu ngày 17/11 diễn ra tại sân TQL Stadium ở bang Ohio, sân nhà của câu lạc bộ FC Cincinnati thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Đội tuyển Mỹ hiện có thành tích 16 thắng, ba hòa và năm thua trong các trận đấu tại Ohio, đồng thời bất bại sau bốn lần thi đấu tại TQL Stadium kể từ khi sân được khánh thành năm 2021.

Bên cạnh việc chuẩn bị tiếp quản Manchester United, HLV Pochettino cũng được chú ý về khả năng đưa một số tuyển thủ Mỹ sang thi đấu tại Old Trafford khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa ngày 1/1/2027.

Tiền vệ Weston McKennie, người đã thi đấu cho Juventus tại Italy trong sáu năm, cho rằng một số đồng đội ở tuyển Mỹ có thể chuyển câu lạc bộ trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Pochettino chưa đưa ra cam kết về bất kỳ thương vụ nào, trong khi các quyết định chuyển nhượng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu nhân sự của Manchester United.