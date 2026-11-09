Manchester United ngược dòng ngoạn mục, hòa Aston Villa 4-4 tại Ngoại hạng Anh

Manchester United tiếp tục tạo nên màn ngược dòng đầy kịch tính khi hai lần bị dẫn trước hai bàn nhưng vẫn cầm hòa Aston Villa 4-4 trong trận đấu tại vòng 10 Ngoại hạng Anh ngày 8/11 trên sân Old Trafford.

Tiền đạo Joshua Zirkzee (phải) của Manchester United ăn mừng cùng đồng đội Bruno Fernandes sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong trận đấu với Aston Villa tại Giải Ngoại hạng Anh, ở Manchester (Anh), ngày 8/11/2026.

Đội chủ nhà Manchester United khởi đầu không may mắn khi để Aston Villa ghi hai bàn chỉ trong 4 phút đầu trận. Alysson mở tỷ số, trước khi Nicolas Jackson nhân đôi cách biệt cho đội khách. Tuy nhiên, Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, rồi Youri Tielemans ghi bàn gỡ hòa 2-2 ngay trước giờ nghỉ.

Kịch tính tiếp tục ở hiệp hai khi John McGinn thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Aston Villa vượt lên dẫn trước. Chỉ 5 phút sau, Leon Goretzka tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2.

Khi trận đấu tưởng như đã an bài, Manchester United bất ngờ vùng lên ở những phút cuối. Joshua Zirkzee ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 3-4 ở phút 90+2. Đến phút 90+6, Patrick Dorgu đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc của Bruno Fernandes, ấn định tỷ số hòa 4-4 và giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm. Tuy nhiên, kết quả này chưa thể giúp Manchester United thoát khỏi nhóm xuống hạng. Đội bóng hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, với chỉ một chiến thắng sau 10 trận. Chuỗi trận không thắng tại Ngoại hạng Anh cũng đã kéo dài lên con số 8.

HLV Michael Carrick khẳng định sẽ không từ chức bất chấp áp lực ngày càng lớn. Ông thừa nhận không hài lòng với tình cảnh hiện tại và những kết quả của đội bóng, nhưng tin rằng Manchester United có thể cải thiện bằng cách khắc phục sai sót và tiếp tục nỗ lực. Dù vậy, tương lai của nhà cầm quân này vẫn là dấu hỏi trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế kéo dài hai tuần, trước khi đội bóng trở lại với trận gặp đối thủ truyền kiếp Liverpool vào ngày 22/11.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Brighton vươn lên vị trí thứ hai sau chiến thắng 2-0 trước Brentford. Diego Gomez và Pascal Gross là những người ghi bàn, giúp đội bóng của HLV Fabian Hurzeler giành chiến thắng thứ bảy sau 10 vòng đấu. Brighton hiện kém đội đầu bảng và đương kim vô địch Arsenal 5 điểm.

Liverpool cũng trở lại với chiến thắng khi đánh bại Crystal Palace 3-1 trên sân khách. Sau hai thất bại liên tiếp trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh và Fenerbahce ở Champions League, đội bóng vùng Merseyside giành trọn 3 điểm nhờ các bàn thắng của Alexis Mac Allister, Florian Wirtz và Alexander Isak. Eddie Nketiah thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, nhưng không thể giúp Crystal Palace tránh thất bại. Đội bóng này tiếp tục đứng cuối bảng, khiến HLV Pierre Sage chịu thêm sức ép.

Trong khi đó, Chelsea bất ngờ để thua 0-1 trên sân Sunderland. Enzo Le Fee ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm phạt đền trong hiệp một. Chiến thắng giúp Sunderland thoát khỏi vị trí cuối bảng, còn Chelsea tụt xuống thứ năm, trong khi Liverpool vươn lên thứ tư.

Bournemouth đứng thứ bảy sau chiến thắng 2-1 trên sân Ipswich. Evanilson mở tỷ số với bàn thắng thứ bảy trong 8 trận gần nhất, trước khi Leif Davis đá phản lưới nhà, giúp đội khách dẫn 2-0 khi hiệp một khép lại. Jack Clarke ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Ipswich trên chấm phạt đền trong hiệp hai, nhưng không thể giúp đội chủ nhà giành điểm.