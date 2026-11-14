Pochettino khóc khi chia tay đội tuyển Mỹ để dẫn dắt Manchester United

Trong cuộc họp báo tại Fayetteville, bang Georgia, ngày 13/11, HLV Pochettino nhiều lần xúc động, phải dừng lại lau nước mắt khi nói lời chia tay Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF). Đây là lần đầu tiên HLV người Argentina lên tiếng kể từ khi được xác nhận sẽ thay Michael Carrick dẫn dắt Manchester United.

Tại cuộc họp báo, chiến lược gia người Argentina cho biết quyết định ra đi mang đến cho ông những cảm xúc trái ngược. Chỉ 3 tháng sau khi Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) công bố hợp đồng với ông đến hết World Cup 2030, Pochettino xác nhận sẽ rời đội tuyển vào tuần tới để chuyển sang làm việc tại sân Old Trafford.

HLV Pochettino xúc động trong buổi họp báo chia tay đội tuyển Mỹ. Ảnh: AP

“Đây là quyết định mà ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng ở khía cạnh khác, chúng tôi là những người làm bóng đá chuyên nghiệp và cần tìm kiếm bước đi tiếp theo, cố gắng biến ước mơ thành hiện thực”, ông Pochettino chia sẻ.

HLV 54 tuổi không giấu được xúc động khi ngồi giữa Chủ tịch USSF Cindy Parlow Cone và Giám đốc điều hành JT Batson.

“Quyết định được xem là một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong sự nghiệp bởi 2 năm qua tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và xây dựng một dự án mà tất cả cùng tin tưởng. Tuy nhiên, không có nhiều cơ hội như thế này, đặc biệt là dẫn dắt một đội bóng như Manchester United”, ông Pochettino nói.

Pochettino đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với Manchester United và dự kiến bắt đầu dẫn dắt đội bóng từ ngày 18/11, trước trận gặp Liverpool 4 ngày sau đó. Đây là lần thứ tám đội bóng chủ sân Old Trafford bổ nhiệm HLV trưởng chính thức kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Manchester United đang đứng thứ 18 trong số 20 đội tại Ngoại hạng Anh sau 10 vòng đấu. Pochettino được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh cải thiện thành tích. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Argentina từ chối bình luận về tình hình hiện tại của đội bóng mới.

Pochettino và các trợ lý vẫn dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong hai trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti vào ngày 14/11 và 17/11. Ông cho biết rất trân trọng quãng thời gian làm việc cùng các cầu thủ và ban huấn luyện.

“Chúng tôi đã lấy lại động lực, khát vọng hướng tới những mục tiêu lớn và mong muốn phát triển những cầu thủ thực sự muốn tiến bộ, chia sẻ những khoảnh khắc tốt đẹp, cũng như quan tâm đến liên đoàn và đất nước này”, ông chia sẻ.

Pochettino tiếp quản đội tuyển Mỹ vào mùa Thu năm 2024 và đưa đội bóng, một trong những nước đồng chủ nhà World Cup 2026, vào vòng 1/8. Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển, ông có 21 chiến thắng, 12 thất bại và 2 trận hòa. Tuy nhiên, ông không giành được danh hiệu nào, trở thành HLV chính thức của đội tuyển Mỹ không giành danh hiệu kể từ Steve Sampson trong giai đoạn 1995-1998.

Chủ tịch USSF Cindy Parlow Cone đánh giá cao những đóng góp của Pochettino, cho rằng ông không chỉ giúp các cầu thủ tiến bộ mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của toàn liên đoàn.

Manchester United sẽ trả khoản phí giải phóng hợp đồng cho USSF để đưa nhà cầm quân này về Old Trafford. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá Mỹ sẽ bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm. Một số ứng viên được cân nhắc gồm HLV Pep Guardiola và Steve Cherundolo, người hiện dẫn dắt đội U23 Mỹ.

Trước khi đến Mỹ, Pochettino từng dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea tại Anh, Espanyol ở Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain tại Pháp. Thành tích đáng chú ý của ông là đưa Tottenham vào chung kết Champions League năm 2019.