HLV tạo dấu ấn tại World Cup cùng bóng đá Mỹ chuẩn bị dẫn dắt Manchester United

HLV Mauricio Pochettino đã đồng ý dẫn dắt Manchester United, chỉ vài tháng sau khi cùng đội tuyển Mỹ tạo dấu ấn tại World Cup 2026. Quyết định này có thể khiến bóng đá Mỹ phải tìm kiếm nhà cầm quân mới để chuẩn bị cho kỳ World Cup tiếp theo.

HLV Mauricio Pochettino. Ảnh: AP

Pochettino, cựu tuyển thủ Argentina, từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Tottenham, Chelsea và Paris Saint-Germain trước khi tiếp quản đội tuyển Mỹ năm 2024. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội bóng thể hiện lối chơi giàu năng lượng, tiến vào vòng đấu loại trực tiếp và giành ba chiến thắng tại World Cup 2026.

Sau chiến thắng 2-0 trước Australia, Pochettino hòa mình vào không khí ca hát và ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài.

"Hôm nay, dù không phải người Mỹ, tôi vẫn không khỏi xúc động sau trận đấu. Đó là sự kết nối tuyệt vời giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài và các cầu thủ trên sân", ông Pochettino chia sẻ.

Đặc biệt, Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1930 giành hai chiến thắng liên tiếp tại World Cup và sớm vượt qua vòng bảng trước một lượt trận. Tuy nhiên, hành trình của đội chủ nhà khép lại ở vòng 1/8 sau thất bại 1-4 trước Bỉ.

Dù vậy, Pochettino vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ các cầu thủ. Tháng 8 vừa qua, ông ký hợp đồng gia hạn thêm bốn năm với Liên đoàn Bóng đá Mỹ, hướng tới World Cup 2030. Tuy nhiên, điều khoản cho phép chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã mở đường cho Manchester United tiếp cận nhà cầm quân người Argentina.

Tiền vệ Sebastian Berhalter đánh giá cao những đóng góp của Pochettino, cho rằng ông giúp các cầu thủ phát triển cả về chuyên môn lẫn con người, đồng thời khơi dậy niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo Folarin Balogun cũng cho rằng Pochettino đã đặt nền móng quan trọng cho đội tuyển Mỹ. Các cầu thủ cần tiếp tục duy trì những tiêu chuẩn thi đấu mà ông xây dựng, bất kể ai đảm nhiệm vị trí HLV trưởng trong thời gian tới.